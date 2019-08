Cabildo y funcionarios se regalan bono por vacaciones

El Ayuntamiento de Matamoros autorizó un bono especial, equivalente a una quincena de sueldo a favor del Alcalde, los 15 regidores y las dos síndicas, además del tesorero, contralor y secretario del Ayuntamiento con motivo del periodo vacacional de verano.La propuesta fue del alcalde Horacio Piña Ávila, del Movimiento Regeneración Nacional y se aprobó por mayoría, pero con el rechazo de dos regidores del propio Morena.“Fuimos dos regidores los que votamos en contra de la medida porque está fuera de toda razón y además no coincide con la política de austeridad que impulsa AMLO”, dijo Marco Beltrán Huitrón, quien junto con la regidora Azalea Huitrón Ramírez votó en contra.La sesión del Cabildo de Matamoros en que se aprobó la entrega del bono para vacaciones fue en privado, luego de que el resto de las reuniones se desarrollaron de manera pública y en transmisión en vivo a través de redes sociales.Se autorizó un bono económico especial, equivalente a una quincena de sueldo, a favor del alcalde Horacio Piña Ávila, los 15 regidores y las dos síndicas, además del tesorero, contralor y secretario del Ayuntamiento con motivo del periodo vacacional de verano.“El miércoles 17 de julio se hace una sesión de Cabildo que si bien habían sido públicas y transmitidas en Facebook, esta sesión deciden no transmitirla y en asuntos generales proponen el bono, lo llamaron compensación de una quincena extra por el periodo vacacional. La mayoría lo aprobó; el bono fue para regidores, regidoras, síndicas, Alcalde, secretario del Ayuntamiento, contralor y tesorero”, indicó el regidor Marco Beltrán Huitrón, quien se opuso al bono junto con Azalea Huitrón Ramírez.El dictamen se aprobó con 15 votos y dos en contra. Faltó el voto de una de las síndicas, que no acudió a la sesión.Al tratarse de un acuerdo de Cabildo, la quincena extra de sueldo se aplicó a todos los involucrados, es decir, regidores de Morena, PAN, PRI, Encuentro Social e independientes, pero según Marco Beltrán y Azalea Huitrón, en su caso lo destinaron a útiles escolares para niños de colonias marginadas y del sector rural.“Argumentaron que era necesario una quincena extra de sueldo para apoyar a la gente, pero advertimos que en realidad se trataba de un recurso directo a la cuenta del servidor público”, detalló.En el caso de los regidores la bonificación fue de 22 mil pesos, “pero el Alcalde recibió más”, aseguró Marco Beltrán.