Cachan a policías de Texcoco surtiendo patrulla con cerveza

México.- El ayuntamiento del municipio de Texcoco en el Estado de México, emitió un comunicado en el que dio a conocer que sancionará a elementos policiacos de la demarcación, quienes fueron captados mientras subían diversas cajas de cerveza en una unidad de transporte oficial de la dependencia local.Más temprano, a través de redes sociales fue difundida una fotografía en la cual se muestra a un par de empleados de una plaza comercial de la localidad, ayudando a subir los paquetes de la bebida alcohólica a la patrulla TX-035, mientras un uniformado se mantiene a un lado esperando a que terminen de cargar la mercancía.Ante la divulgación de la imagen, la presidencia municipal encabezada por Sandra Luz Falcón Venegas, emitió una tarjeta informativa en el que destaca que el gobierno local:“Rechaza de manera contundente este tipo de acciones, por lo que los uniformados serán sancionados con rigor con la intención de que no se repitan estas conductas.”De la misma forma, destaca que el hecho va en contra de una administración que busca conducirse con honestidad, ya que no solo afecta la imagen de la corporación policiaca local, sino del mismo municipio.Debido a lo anterior, se giraron instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la dependencia, así como el cabildo, procedan a analizar la acción indebida por parte de los elementos para fincar las responsabilidades correspondientes y no se repitan conductas similares en un futuro.Asimismo, se destacó que el director de Seguridad Pública y Movilidad municipal, Alfonso Valtierra Guzmán, dio a conocer que tras tener conocimiento del polémico incidente, los uniformados fueron acuartelados para que respondan por estos hechos.