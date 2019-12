Cada día 103 llamadas de extorsión desde penales en la CDMX

Diariamente se realizanen promedio, con el fin de sorprender a los usuarios de la línea con falsos secuestros de algún familiar o con el modus operandi dey Justicia informó que sumansegún un conteo del 9 de enero al 7 de noviembre; es decir, 103 diarios; y siete se concretaron cada 24 horas.En tanto,cometidos desde penales, según datos delcompartidos a laAdemás, la extorsión telefónica se concentra en tres penales de la capital: Santa Martha Acatitla y los Reclusorios Norte y Oriente; en este último es donde se encuentran presos varios líderesgrupo que tiene entre sus principales actividades ilegales el cobro de cuotas por derecho de piso.En días pasados, el subsecretario deladelantó que presentaría un reporte anual sobre el tema y los aparatos decomisados, pero éste aún no se ha difundido.Para combatir este delito,han desplegado varias estrategias, con las que se han detectado 150 mil líneas telefónicas utilizadas para amenazar a ciudadanos, ejecutar estafas mediante engaños, principalmente a empleados, al hacerles creer que su jefe tuvo un problema económico o fingir secuestros.Algunos de estos números, en mayor parte de celulares, imperan en varias carpetas de investigación que ha iniciado la Procuraduría General de Justicia capitalina, en las que incluso se han identificado líneas reincidentes, como la 5541123125, asentado en más de dos expedientes.; sin embargo no se ha logrado determinar su origen, pues no está registrada con nombre del propietario. Además, los reos recurren a aparatos que permiten desactivar los inhibidores de señal para realizar llamadas, lo que impedide el avance en las indagatorias.Obstáculos como éstos son los que enfrentan los detectives al tratar de llegar a la matriz de estas actividades ilícitas, cuyo daño patrimonial a las víctimas asciende en promedio a ocho mil 500 pesos por persona y hay casos en los que la persona contactada pagó hasta 100 mil dólares, según datos del Consejo Ciudadano.Los modus operandi más utilizados por los criminalesde este último se reportan víctimas como empleados, hasta funcionarios públicos y asistentes de autoridades encargadas de la seguridad en la Ciudad de México; sin embargo, los más vulnerables son los trabajadores domésticos.