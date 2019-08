Cada día, 20 crímenes de odio en EU

Durante 2017, el primer año de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se cometieron siete mil 175 crímenes de odio, según los últimos datos del FBI.Lo que equivale a 20 delitos de este tipo cada día.Mientras que en 2016 hubo seis mil 121, es decir, que en un año estos delitos aumentaron 17 por ciento.Un crimen de odio, según detalla la dependencia federal en su página web, es una ofensa criminal contra una persona o propiedad motivada principalmente o en parte por un prejuicio de raza, religión, discapacidad, orientación sexual, etnia, género.Además, hubo 427 crímenes contra latinos, 24 por ciento más que los 344 de 2016. Hubo 552 víctimas hispanas en 12 meses.El pasado 3 de agosto, Patrick Crusius mató a 22 personas en El Paso y confesó que quería matar a hispanos.“Ese pronunciamiento está hecho de manera lógica, es coherente y no es especialmente desordenado ni delirante. Curiosamente, el manifiesto parecía reproducir lo que Donald Trump ha estado diciendo todo el tiempo sobre los inmigrantes”, dijo Richard. A. Friedman, profesor de siquiatría clínica.Con información de The New York TimesAMU