‘Cada día que pasa es un día menos para mi hija’, pequeña necesita urgente un trasplante

“Hace 2 semanas fuimos a Ciudad de México para buscar más opciones para mi hija y la llevamos al Instituto Nacional de Pediatría, ahí un doctor nos comentó que Liah está en una etapa de su enfermedad bastante crítica, por eso su vida cada vez corre más riesgo sin el trasplante”, explicó.



"En estos momentos ya tenemos donador, es su papá. Él y Liah se han hecho diferentes valoraciones médicas para el proceso y hasta ahora ambos han salido bien en todo”, dijo.



“Un trasplante de Hígado para Liah Valentina”, o bien, comunicarse al teléfono: 662 191 5744, donde podrán darles información de todas las maneras de ayudarlos.

Cada día que pasa es un día menos para mi hija, su salud se deteriora más y la verdad ya no sé cómo explicar lo que siento”, expresó, una pequeña de 2 años que requiere un trasplante de hígado para continuar con vida.La pequeña sufre de cirrosis y atresia de vías biliares desde su primer año de edad, ya que cuando tenía 6 meses un virus atacó su hígado y lo dejó bastante deteriorado., pues debido a su diagnóstico se le ha dificultado mucho subir de peso y actualmente sufre de desnutrición.También, es más propensa a empeorar con infecciones de cualquier tipo al tener sus sistema inmune comprometido, lo cual, aunado a su enfermedad, la pone constantemente en peligro de muerte.El trasplante para Liah Valentina debe de concretarse antes de que cumpla los 3 años de edad; tiene 2 actualmente.Para poder operar a la pequeña y que su salud mejore, Liah y su familia requieren pagar una operación de 500 mil pesos, pero aún cuando han hecho múltiples actividades para reunirlos, la pandemia y los gastos hospitalarios que requiere la pequeña constantemente, no le han permitido avanzar a la velocidad que quisieran.Lo que nos detiene en estos momentos es más que nada la cuestión económica, ya que hemos juntado muy poco. Por si fuera poco, hace unas semanas Liah recayó y tuvo que ser hospitalizada y también se gastó en eso, entonces no tenemos siquiera la mitad”, admitió.para que pueda tener su trasplante a la mayor brevedad posible.Para apoyarla, pueden participar en las diferentes actividades que se muestran en la página de Facebook,