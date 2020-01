Cada gol de Nico Castillo le cuesta 10 mdp al América

Escuchar Nota

“El club América informa que durante los entrenamientos de la semana pasada, el jugador Nicolás Castillo sufrió una molestia en el muslo derecho, después de haberse realizado varios estudios y tras valoraciones por parte de varios especialistas, se encontró una ruptura del tendón del recto femoral”, explicó la escuadra de Coapa en sus redes sociales.



La Razón

El próximo viernes se cumple un año de que el delantero chilenose convirtió en jugador del. De acuerdo a lo que reportaron varios medios de comunicación a la llegada del andino al conjunto de Coapa, el atacante aceptó enrolarse con los capitalinos a cambio de, lo que equivale a 93 millones 569 mil 500 pesos.El originario de Santiago de Chile debutó con los de amarillo el 10 de febrero de 2019, cuando jugó 31 minutos en la derrota por 3-0 a manos del León, en lade la Liga MX. Desde entonces, el sudamericano suma 27 partidos con las Águilas, con las que registra nueve goles, lo que significa que cada anotación suya le cuesta al equipo 10 millones 396 mil 444 pesos.Además, de esos, solamente en ocho completó los 90 minutos; todos en la Liga MX. En total,; 15 de ellos en el actual Clausura 2020.Su certamen más productivo con los azulcrema, hasta el momento, fue el Clausura 2019, precisamente su primera campaña, ya que registró 1,087 minutos (774 en la fase regular y 313 en la Liguilla).Solamente en dos ocasiones ha marcado más de un tanto. La primera en la, cuando logró dos de las tres conquistas con las que los de la capital se impusieron; y la segunda en la Jornada 1 del Apertura 2019, con un doblete ante los Rayados del Monterrey.De acuerdo a su sueldo (5 millones de billetes verdes anuales) y a su poca actividad, cada partido del exdelantero de Pumas cuesta 3 millones 465 mil 537 pesos.El ariete chileno será operado hoy, debido a que presenta una, dio a conocer el cuadro capitalino mediante un comunicado.Los azulcremas indicaron que esa lesión “deberá ser rel día de mañana (hoy). El tiempo de recuperación y evolución será informado posterior a la cirugía”.Castillo Mora ha tenido un año muy complicado desde que regresó a México para defender los colores de las Águilas, debido a constantes lesiones; la última y más grave fue la fractura de peroné que sufrió en agosto y que lo tuvo algunos meses alejado de las canchas. Desde que se encuentra en las filas del América, el campeón con la Selección de Chile en la Copa América Centenario, en 2016, se ha perdido 26 compromisos.A su regreso a los terrenos de juego, el andino no pudo hacerse de la titularidad, además de que falló un penalti en el partido de vuelta de lade la Liga MX, en la quederrotó a los dirigidos por Miguel Herrera.El cuadro de Coapa no se ha pronunciado respecto a una posible incorporación. El mercado de fichajes en la Liga MX cierra precisamente el viernes de esta semana, por lo que ése es el día límite.Durante su primera etapa en la Liga MX (del Clausura 2017 al Clausura 2018),(24 en fase regular y un par en Liguilla). De esas dianas, cuatro fueron precisamente frente a su club actual, en el que no ha rendido, de acuerdo a las expectativas que generó en la afición de las Águilas.