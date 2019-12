Cada mexicano produce 1.5 kilogramos de basura al día

El presidente de la, A.C (Anipac), el ingeniero Aldimir Torres, dio a conocer que en México cada persona produce 1.5 kilogramos de basura al día, por lo que celebró la medida de prohibición de plásticos de un solo uso en laEn entrevista con, explicó que las industrias no solo son las culpables del daño al planeta, sino también la sociedad y las autoridades que no han diseñado una estrategia para los residuos.La pregunta es quién es el responsable de la gente que lo tiró irresponsablemente en la calle, que llegó a la alcantarilla; o la persona que no gestionó un sistema adecuado de manejo de residuos o la persona que lo fabricó. Y la respuesta es muy simple, de los tresCon respecto al uso de plásticos sustentables, indicó que tienen el mismo impacto, pues la problemática es dónde termina esa basura. Además, se generan dos millones de toneladas de este producto al año, sin embargo, solo en México se consume el doble, por lo que no sería rentable.Finalmente, destacó la importancia de aplicar las, las cuales son: Reducir, Reparar, Recuperar, Reutilizar y Reciclar.