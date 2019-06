Cada mexicano tiene 15 pesos perdidos en moneditas

En el fondo de un cajón, en una alcancía o escondidas entre los almohadones de un sofá, son algunos de los lugares donde terminan olvidadas las monedas de 5, 10 y 20 centavos. Estas son las piezas de más baja denominación que existen en la economía. En México a estas monedas les llamamos morralla, palabra que en otros países también se usa para designar a las cosas inútiles.No es de extrañarse que sean tan perdedizas, siendo que son muy pequeñas. Una pieza de 10 centavos mide 15,3 milímetros y por sí misma no alcanza para comprar ningún objeto en un supermercado. Una publicación en Reddit bromeaba también con el poco valor que tienen estas monedas.Pero como dice un famoso refrán mexicano, “de poquito en poquito se llena el botecito” y muchos de estos centavitos pueden hacer una pequeña fortuna. Alejandro Alegre, director general de Emisión del Banco de México (Banxico), dice a Verne que en promedio cada mexicano debe de tener unas 30 monedas de 10 centavos más otras de 5 y 20, con lo que se llega a juntar unos 15 pesos. “Nos gustaría que estuvieran circulando, pero la verdad es que muchas están guardadas u olvidadas”, señala, vía telefónica.Justamente las monedas de 10 centavos conforman el 30% del total de la circulación de monedas en México. Según el banco central, hay más de 11.300 millones de monedas de 10 centavos en circulación en abril de 2019. Lo cierto es que nadie las quiere. Según el estudio de Resultados cuantitativos y cualitativos sobre efectivo elaborado por el Banxico en 2017, las monedas de 10 y 20 centavos “no son funcionales porque la gente no las quiere; incluso las máquinas tampoco las aceptan y hasta hay lugares donde tienen un letrero indicando que no se aceptan”.Pero por muy pequeñas y despreciadas, la economía de México debe de proveer de efectivo suficiente para realizar sus transacciones. Según la Ley Monetaria, el banco central debe encargar a la Casa de Moneda la acuñación de las monedas que requiere la economía. “Hace más de una década que no se acuñan de 5 centavos”, refiere Alegre. “Se sigue ordenando la acuñación porque el público las demanda para transacciones diarias”, dice el directivo del banco central.Aunque las transacciones con la morralla suelen ser escasas: propinas a los “viene-viene” o a los empacadores del supermercado, limosnas o la compra de golosinas. “Es dinero de los usuarios, ya sea poco o mucho, se puede usar para pagar muchas cosas”, comenta Alegre. Según Banxico el 63% de las personas no recibió el cambio exacto en centavos en 2018, pero la mayoría reprueba que se les entreguen muchas monedas cuando realizan algún pago.Esos quince pesos que en promedio todo mexicano tiene en morralla pueden ser cambiados. Desde 2015 el banco central lanzó una campaña para canjear los centavos por billetes. Más de 9.000 sucursales bancarias están obligadas a cambiar tus centavos (nosotros hicimos la prueba en varios bancos) aunque no seas cliente o cuentahabiente. “A nosotros nos ayuda a que haya una buena circulación y con ello podremos apoyar a que haya menores monedas que acuñar”, finaliza Alegre.