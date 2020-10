‘Cada novela es volver a empezar’: Sofía Segovia

Escuchar Nota

"Para el 2020 en que se publica el audiolibro, podemos reconocerlos como un violento huracán. Son imposibles de ignorar. Se notan en las estadísticas negras, en la dolorosa división de los mexicanos y en nuestra mala imagen en el mundo".



"Desde que empecé a escribir, sabía que a pesar de lo que me había sucedido con Huracán, volvería a hacer el intento de que un editor de las grandes editoriales la leyera. Tenía esperanza de que eso bastara para que les gustara y la publicaran. No tuve que ir a insistir, como me prometí. Tuve otro golpe de suerte. La que sería mi editora la leyó, y en menos de dos meses estábamos firmando contrato. Me previno que, aunque a ella le gustaba mucho, creía que mi novela era tan regional que tal vez no sería del agrado de los lectores mexicanos. Ahí mismo le dije que yo veía a mi novela en todos lados, no sólo en México y no solo en español. Es un hecho que no hay novela que no sea regional y si la literatura es una invitación a un viaje, ¿por qué no querría cualquier lector viajar a Linares y a Monterrey?, le dije".

"Por otro lado, sólo tengo un libro de no ficción, pero seguí con lo mismo: recuperar piezas perdidas del rompecabezas de la historia. El pasado como memoria del futuro lo escribí en torno al 50 aniversario de la UDEM, pero se convirtió en un intento por sacudir la memoria regia y de darnos nuestro lugar en la narrativa oficial mexicana. Creo que ése se quedará entre nuestros cerros, aunque también me gustaría que llegara más allá: te escribo a ti, regio, entiéndelo tú, resto de México".

"Creo que entre más lectores haya, más escritores surgirán. Monterrey y México necesitan más lectores, pero también más escritores".

Fue en el 2000 cuandovio el anuncio de un taller literario en la edición Sierra Madre."Sigo sorprendida por la cadena de eventos que me llevaron hasta ahí", comenta en. "Desde el aviso de un fin del mundo, el alto que hice para hacerme un propósito sin saber cómo lograrlo, para casi de inmediato abrir el Sierra Madre por costumbre y encontrar ese anuncio diminuto, cuando nunca miro los anuncios."Creo que ése fue mi primer golpe de suerte. Me propongo nunca olvidar que no siempre tuve la certeza que llegaría de súbito con lo que puede parecer una simple pregunta como '¿De que se trata tu novela?'. La respuesta a esa 'simple' pregunta" me cambió el camino y la vida".Siete años la novela, que salió de aquel taller, estuvo guardada. Más tarde la empezó a promover, aunque de manera tímida."Miro ese tiempo de espera con sentimientos encontrados. Por un lado, lamento haber dejado pasar tanto tiempo esperando una respuesta. A veces pienso que si hubiera tenido más determinación, más fortaleza, hubiera exigido que leyeran mi novela. Tenía, incipiente, la idea de El murmullo de las abejas, pero en la dócil espera y al no recibir respuesta de ningún tipo, pasaron los años, y la vida -lo cotidiano- se me atravesó"."En ese tiempo escribí alguna obra de teatro amateur, pero de la novela nueva, ni una sola palabra en siete años y me dediqué, feliz, a mi familia - mis hijos eran muy pequeños todavía-, a la vida y a la lectura. Pero tener una novela en el cajón y otra en la imaginación no me dejaba dormir tranquila, la verdad, y en el 2010 llega mi segundo golpe de suerte: me entero de que Conarte buscaba talento local para publicar"."Escribí entonces, la cual le abriría después las puertas a(título de la reedición de su primera novela) al ámbito nacional e internacional"."Por otro lado, la larga espera valió la pena. Reconozco que Huracán aborda temas que en el Monterrey de 2003 hubieran sido incomprendidos. Para el 2010, cuando se publicó, ya con la violencia encima, sorprendían, pero eran más presentes y más necesario ponerlos sobre la mesa de discusión. Para el 2016 cuando se publicó en grande, esos temas eran imperativos.Pero no sólo eso, asegura: la espera dio tiempo para que crecieran sus hijos. A la par, crecieron su determinación, fortaleza, y sensibilidad: "La vida y sus realidades han sido una gran influencia en mi obra. La violencia diaria, el miedo que vivimos en mi antes pacífica ciudad, y hasta la epidemia de influenza del 2009, me llevaron a madurar y a evolucionar."En Huracán me sujeté a escribir haciendo uso de la observación, de lo que había leído en periódicos a lo largo de los años, de lo que sabía a través de ser visitante asidua a Cozumel y de anécdotas que me habían platicado. Sólo consulté un mapa de la isla (porque no tengo sentido de la dirección)."El murmullo me enseñó que por mucho que creía saber de la Revolución, esto no bastaba. Me convertí en investigadora. Encontré el modus operandi fluido que después perfeccionaría con Peregrinos: investigar y escribir en tándem, en espiral. Mientras escribo e imagino, surgen preguntas que investigo. Mientras investigo, surgen a veces más de una respuesta que detonan la imaginación, y entonces escribo. Así hasta terminar mi historia"."Escribí El murmullo con determinación, miedo y esperanza. Esperanza, porque sabía que estaba construyendo una buena trama con personajes sólidos. Miedo, porque sabía que estaba contando la historia más contada de México, la Revolución, pero desde una perspectiva y un momento norestense histórico, pero ignorado, nunca incluido, casi contrario a la simplista narrativa oficial.Anticipaba resistencia, pero seguí con una determinación que anuló el miedo porque estoy convencida de que en México es grande y diverso, que coexisten diferentes verdades -todas válidas- y que merecen ser contadas y conocidas para por fin tener un país que avanza completo.La espera de 14 meses para verla publicada en Lumen valió la pena: el primer tiraje sería de 30 mil y la editorial haría un gran lanzamiento. Luego, que se sumaban a la publicación en castellano otros países como España, los de América del Sur, Centroamérica y Estados Unidos."Curioso que muchos momentos de una novela que escribí en 2010 predigan lo que vivimos en el 2020. Pero no soy profeta o adivina. Hice uso de un recurso que está a la mano de cualquiera: la historia. Ésa sí que es profeta. En el pasado se lee de manera clara el futuro, sólo hay que querer ver, recordar y conectar."Por mi parte, investigué las pandemias de la humanidad no para plasmar los datos fríos en la novela, sino para comprender y transmitir la condición y la experiencia humana. En ese sentido comprendí que sea cual sea la bacteria o virus del momento, todas las pandemias son iguales, se viven y se sufren igual. Se pierde lo mismo. La desesperación en el aislamiento es igual y lo dice la historia: éste es un recurso de contención utilizado desde siempre -a veces el único-, pues ante tanta muerte, se colapsan los sistemas de salud y mortuorios, tal y como ya ha sucedido en mi novela para cuando conocemos al doctor Cantú y a Vicente, el enterrador. Hoy lo hemos visto por todo el mundo."En el tercer milenio seguimos siendo igual de humanos que en el primero, en el 2020 igual que en 1918. ¿Entonces qué podría cambiar de una pandemia a la otra? El aprendizaje histórico, además del avance científico, claro. La exitosa experiencia del mundo contra la influenza porcina del 2009 nos debería de haber servido para darnos cuenta de que, en un mundo tan comunicado, tan organizado, a una pandemia se le puede y se le debe detener cuando apenas es epidemia."Entonces en El murmullo hay muchas similitudes con la realidad de hoy. Unas ineludibles, pues nunca nada nos curará nuestra vulnerabilidad humana, pero otras no teníamos que estar sufriéndolas en el 2020. "El milagro habría sido que aquellos arrogantes con el destino del país en sus manos hubieran escuchado a tiempo las voces de los expertos. Ahora era demasiado tarde." Esto lo piensa el doctor Cantú mientras que, abatido, recorre las calles de Linares de 1918. Pero aquel era un país en guerra que apenas se podía comunicar con telégrafo. Se trataba de un mundo inestable que acababa de firmar la paz después de luchar esa "Gran Guerra" que acabaría con todas las guerras. Para cuando se dan cuenta, una epidemia se había hecho pandemia."¿Hoy cuál es la excusa? No hay guerra, pero muchos países -no sólo México- han politizado a un virus que no hace distingos. Con arrogancia desaprovecharon meses en los que pudieron prevenir, meses de pruebas y rastreos para meter en cuarentena a los enfermos y no a los sanos. Pero el mensaje ha sido polarizador: el virus es de ricos, de deshonestos, es una consigna de los críticos, de nada sirven las máscaras, todo es noticia falsa y es culpa de alguien más. Todos vamos en un mismo barco, pero los países de más alto contagio y mortandad tienen algo en común: no han implementado planes nacionales y menos han participado en estrategias mundiales sugeridas por los expertos de la OMS. Decidieron olvidar la profética experiencia histórica -científica y humana- y, tras más de seis meses, no han enmendado la estrategia. Hoy, en México, ya van más de 76 mil muertos, sólo según la cifra oficial. Entonces vemos a los médicos lanzar mensajes de alarma en las redes y sí: me recuerdan al doctor Cantú. Hemos visto los cuartos fríos tapizados de bolsas mortaja llenas y también me recuerdan a Vicente López, el enterrador, quien sabe que todos somos iguales al morir"."Decía Hemingway que la Literatura es el único oficio donde uno nunca se convierte en experto. Cada novela, -tal vez cada página- es como volver a empezar de la nada. El miedo puede surgir a cada vuelta de página y con cada novela nueva, pero he aprendido a dominarlo o a callarlo confiando en mi instinto. Y es que digo que la creatividad no está instalada en la cabeza, porque vive en la tripa, en las mariposas del estómago, en el instinto. Claro que el cerebro sirve para guardar los conocimientos y las estrategias (¡y hay que usar ese recurso a cada instante!), pero también se instalan ahí los miedos y las dudas que, si los dejamos, pueden ser un impedimento para la creatividad. En la creación no cabe el miedo"."En Peregrinos quería contar una historia mexicana que no sucedía en México ni en castellano, en realidad. Además, que era una historia que sabía que me podría enfrentar a preguntas como ¿qué derecho tiene una mexicana a contar una historia que no le pertenece? O, ¿cómo se atreve esta mujer a contar una historia desde ese punto de vista diferente? Aún más que con El murmullo, en esta ocasión pude haberme paralizado por el miedo y la duda, pero así me llamaba la historia a contarla y seguí el llamado confiando en mi instinto"."Me encanta saber que éstas sean parte de la experiencia de tantos lectores y libro clubes en México, pero también del mundo. Este encierro y la tecnología me ha brindado la oportunidad de hablar en inglés o español con lectores de las Américas de norte a sur, hasta de Bangladesh y Dubái e Israel, pasando por Alemania, Reino Unido, Francia y España. El murmullo de las abejas ha sido bien recibido por lectores y la crítica en su traducción como The Murmur of Bees y en italiano, Il sussurro delle api. Pronto lo veré en alemán y luego en ruso, croata, lituano, checo, turco, árabe y koreano. Espero que Peregrinos siga el mismo camino: se publicará como Tears of Amber en abril de 2021. Y espero que en un futuro Huracán y mis futuras novelas tengan la misma oportunidad."Me da gusto que cada vez seamos más autores de Monterrey en el panorama nacional y sin que tengamos que mudarnos al centro, porque podemos vivir donde sea, como David Toscana o Lorea Canales o aquí mismo como muchos, pues en esta ciudad productiva también se produce literatura. Monterrey y la región tienen 424 años de historias que contar, vamos atreviéndonos a contarlas, porque si no las contamos nosotros, alguien más las va a contar, y mal. Aportamos una voz y una visión diversas y las editoriales ya están prestando atención: en un país tan grande como México cabe esa diversidad y se necesitan todas sus historias. Sí, nos falta mucho, pero cada vez son más lectores en Monterrey y en México."Estoy trabajando en una novela que me vuelve a invitar a rescatar un pasado olvidado por doloroso. Parte de ella se sitúa en la región"."Mi vida ha cambiado mucho, y nada. Mucho porque ahora hay muchos asuntos que atender, mucha gente con quien hablar sobre libros, además de escribir. He conocido gente de todo el mundo y de todo tipo, y he viajado, aunque ahora por la pandemia lo hago diario sin salir de casa. Todo eso me ha enriquecido muchísimo, pero también he tenido que aprender a decir que sí a cosas que antes intimidaban, pero también que no para proteger mi limitado tiempo."Por otro lado, no ha cambiado nada porque si bien nací sin sentido de la dirección, mi familia y amigos de siempre en Monterrey son mi brújula. Eso me conforta".