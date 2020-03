‘Cada portador de Covid-19 puede contagiar a 23 personas’

Escuchar Nota

“Cada persona que porte el coronavirus puede contagiar de 22 a 23 congéneres, y esos 22 o 23 a un número similar, y por eso se va multiplicando muy rápido; lo más grave es que ya podemos portarlo y tenerlo en nuestro cuerpo, y sin saberlo ya podemos ir contagiando a las demás personas a nuestro derredor”, explicó.



“Ante la más mínima sospecha tienes que estar recluido y comprender que si llegas a tener el virus puedes contagiar con la saliva al estornudar, porque el coronavirus se transmite en las gotas de saliva, si le llega a caer a una persona a tu derredor, o si llega a poner las manos en alguna superficie por donde tú estornudaste y dejaste el virus”, sigue explicando.



“Lo que tú tienes que hacer es mantener tu habitación limpia, limpiar con agua clorada al 5 por ciento todas las superficies, y no salir ni a comer, que la comida te la lleven a tu habitación, mientras que llegue la confirmación de si es o no coronavirus, y el médico tiene la obligación de reportarlo a la Secretaría de Salud".

"Esto no es un juego, el Covid-19, la nueva cepa del coronavirus está ya en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro estado, y debemos extremar y tomar todas las precauciones del caso, y a la primera sospechosa de fiebre acudir con un médico, no autodiagnosticarse, ni automedicarse, acudir con un profesional de la medicina, a la institución de salud a la que tengamos derecho, o la que decidamos acudir".

Es muy importante seguir todas las medidas de cuidado e higiene que están recomendando las autoridades de salud para contener el avance del Covid-19 en Coahuila, y aunque algunas indicaciones se puedan ver como exageradas, es preferible no correr riesgos,Así lo explicó el doctor, médico recertificado en Enfermedades Infecciosas del Hombre, quien entrevistado en el noticiario DESPEGA con CHUCHUY, de Tele Saltillo, expuso quey de ahí el alto riesgo de ir por ahí contagiando a los demás.“El Covid-19 es muy contagioso, de tal manera que, a compañeros de trabajo en empresas y oficinas; a los compañeros alumnos en las escuelas, a las personas con las que convivimos todos los días; es por eso que los casos se han multiplicado logarítmicamente en países España e Italia", dijo el también catedrático y exdirector de la Facultad de Medicina.hizo especial énfasis que “en el periodo de incubación, el virus llega a tener manifestaciones clínicas entre los dos y los 10 días, con un promedio de cinco, por lo que si en algún momento hoy alguien se pone en contacto con una persona portadora del virus, tiene una semana para incubar su enfermedad, y sin tener síntomas ya pudo haber contagiado a mas personas”.Cuestionado sobre cuáles son los primeros síntomas, el doctor: “Habitualmente fiebre, alta, arriba de 38 o los 38.5 grados, factor que se toma como el debut de la enfermedad, entonces si usted tiene fiebre y sospecha que ha estado o pudo haber estado en contacto con una persona portadora del virus, lo inmediato y urgente es irse a checar”.“Al ser revisado por un médico,, porque hay que recordar que en este momento en Saltillo tenemos, aunque no es fácil distinguir entre este mal y el Covid-19, la nueva cepa de coronavirus, lo primero que tenemos que hacer es descartar la influenza”.Comparte que en ese momento “uno como médico tiene que decirle al paciente, y si no sale positivo para las dos influenzas, ni la A, ni la B, ahora vamos a hacer la del coronavirus; y si ya tiene síntomas, 'te vas a tu casa, te colocas un cubrebocas, y para no correr riesgo de que vayas a contagiar a alguien de tu familia te vas a quedar en tu habitación'”.Asegura que al ser coronavirus “, y de ahí que la recomendación es que al tener estos síntomas hay que dejar de ir al trabajo, dejar de ir a la escuela, de dejar de convivir, y esperar la evaluación de las autoridades de salud, que tendrán que revisar, evaluar y determinar lo conducente”.El doctor Carlos Ramos del Bosque comenta que, pero todas las personas de todas las edades deben extremar precauciones, lavarse continuamente las manos, usar gel antibacterial, dejar de saludar de mano, beso o abrazo, y sobre todo desinfectar continuamente perillas, chapas, llaves, celulares, y todos los objetos que a diario utilizamos.