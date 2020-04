Cada semana, darán a conocer qué empresas no han cerrado pese a fase 3 por Covid-19

Escuchar Nota

"(Se hará) una vez a la semana, empezamos la próxima semana y es mejor decir aquí quiénes no están cumpliendo con las medidas con todo respeto, a lo mejor es más eficaz con las sanciones. El lunes nos puede ayudar Sheffield porque es la Procuraduría y también la secretaría del Trabajo. Que vengan el lunes y nos pongan quiénes no están cumpliendo y que nadie se sienta ofendido, es muy cariñosamente", expresó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció queEn su conferencia de prensa comentó que, como el que presenta cada lunes el titular de la Procudauría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, al informar sobre las gasolineras que no respetan el precio de la venta de combustible.El Presidente pidió cumplir la resolución del Consejo General de Salud y ajustarse a ese ordenamiento, así como procurar no actuar de manera autoritaria "porque luego sale el afán que hasta nos proponían toques de queda y militar al país, pero no funciona".