Cadáver de recién nacido es hallado en una bolsa de plástico

Oaxaca.- En Oaxaca fue hallado el cadáver de un bebé de dos semanas de nacido en estado de descomposición en las inmediaciones del río Atoyac en la zona sur de la ciudad.



Vecinos del lugar alertaron sobre la presencia del cuerpo del recién nacido, que fue hallado en el interior de una bolsa de plástico negra.



Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y Agentes de Investigaciones, además de fiscales y forenses de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.



En Oaxaca, según cifras oficiales de colectivos y organizaciones femenistas, se tiene un registro de 9 mil abortos clandestinos al año y de acuerdo con el Inegi, el 17 por ciento fueron practicados por menores de 20 años, siendo el aborto la tercera causa de mortalidad materna.



Además, las mujeres de la entidad enfrentan las acusaciones legales por haberse realizado un aborto en la clandestinidad.



Al momento se tienen registradas 49 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto y al menos 20 mujeres han sido encarceladas.



Con la nueva ley y modificaciones es al artículo 316 del Código Penal local, la mujer no podrá ser acusada o sancionada por el delito de aborto después de la semana 12 de gestación siempre y cuando haya sido resultado de una imprudencia de la embarazada o deviniese de una causa natural; cuando sea resultado de una violación o inseminación artificial no consentida, y cuando ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer.



Con información de XEU Noticias