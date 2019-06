Cadáver “resucita” del río: era un borracho que se quedó dormido

Un hombre en El Salvador se volvió viral luego de que un grupo de personas creyera haber visto a su cadáver flotando en el río, pero en realidad sólo estaba borracho y "descansando".El hecho ocurrió en el Río de Santa Rosa de Lima. Las personas grababan el momento, pues estaban asustados de ver lo que creían una persona ahogada. Pero el ruido que causaban hizo que el supuesto muerto "reviviera".El hombre, llamado Jonathan Antonio Romero, aclaró a la policía que se había tomado un cartón de cervezas y que se quedó dormido a la orilla del río.Aunque ésto ocurrió hace algunos meses, el video no ha parado de hacerse viral en varios países. Incluso han hecho un montaje con la canción "Turn Down for What".