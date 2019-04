Cadena perpetua para pareja que torturó a sus hijos en EU

Un tribunal de California condenó este viernes a cadena perpetua a la pareja que por años confinó y torturó a 12 de sus 13 hijos en su casa.El juez Bernard J. Schwartz pronunció la sentencia David Turpin, de 57 años, y Louise Turpin, de 50, durante un audiencia a la que asistieron dos de sus hijos biológicos, víctimas de abusos y maltratos, quienes leyeron sentidos testimonios.Los Turpin se habían declarado culpables el 22 de febrero de 14 delitos, incluyendo tortura, abuso infantil y secuestro, y su arresto de por vida estaba previsto."Mi padres me quitaron toda mi vida, pero la estoy recuperando", dijo una de las hijas, identificada como Jane Doe 4. "Todo pasa por una razón, y lo que pudo ser muy malo me hizo más fuerte"."No puedo describir en palabras por lo que pasamos mientras crecíamos", dijo otro de los hijos, que se identificó como Joshua. "A veces tengo pesadillas de las cosas que pasamos, mis hermanos siendo encadenados, pero eso es el pasado y este es el presente"."Amo a mis padres y los perdono por todas las cosas que nos hicieron", continuó.David Turpin, que llevaba una camisa marrón y corbata morada, y Louise, que iba de negro, lloraban mientras escuchaban los testimonios.La pareja fue arrestada en enero de 2018 luego que una de sus hijas, entonces con 17 años, lograra escapar de la "casa del horror", ubicada en Perris, al sureste de Los Ángeles, y llamar a la policía.Ambos podrán pedir libertad condicional en 25 años.A los padres se les acusó de tortura, confinamiento y abuso infantil a 12 de sus 13 hijos biológicos, a quienes golpearon y estrangularon, además de mantenerlos desnutridos, de permitirles una ducha al año y nunca llevarlos al médico o a un odontólogo."Siento mucho todo lo que he hecho a mis niños, los amo mucho", dijo ella conteniendo las lágrimas en una declaración antes de escuchar su sentencia."Nunca quise lastimarlos", dijo él. "Rezo para que se mantengan unidos y se cuiden los unos a los otros dado que mamá y papá no podrán estar ahí".Los 13 hermanos están al cuidado de los servicios de protección de niños y adultos del condado.El fiscal ha dicho que buscó la declaración de culpabilidad de los Turpin para evitar que los 12 hijos tuvieran que declarar en contra sus padres.