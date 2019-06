Cadetes denuncian abuso sexual de mando en Guerrero

Mujeres cadetes de la Universidad Policial (Unipol) de Guerrero denunciaron que son abusadas sexualmente por el director de adiestramiento, Néstor Cruz Rosalino.​En una carta abierta difundida en redes sociales, las cadetes señalaron que durante la madrugada son llevadas a la explanada de la Unipol, donde las obligan a inclinarse para que los reclutas varones revisen sus genitales con linternas."A nosotras las mujeres se nos obliga a hacer cosas obscenas, como se muestra en las fotos en las que claramente se observa a ésta persona sentada de suéter poniendo a las cadetes a que les vea el trasero."En las madrugadas somos expuestas en la explanada agachándolas, según el capitán Néstor para que vea quién tiene mejor anatomía femenina y con una lámpara nos alumbra ver las partes intimas y así satisfacer sus necesidades de su mente perversa, sucia, cochina para después escoger a la que le guste para llevársela con él", acusaron en su carta anónima.Las cadetes pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores y que se detenga el acoso del que son víctimas.Al respecto, Astudillo Flores informó que ya se inició una carpeta de investigación al respecto, sin embargo, advirtió que será muy difícil comprobar el supuesto abuso sexual, ya que no basta una carta anónima y una fotografía."Mientras no haya denuncia, mientras no haya otro elemento más que la fotografía que se exhibe, va a ser muy complicado (demostrar el abuso sexual). En el momento en que tengamos pruebas y elementos procederemos. Pero si no tenemos pruebas, ni elementos, no hay acusación, ni hay un señalamiento directo, va a ser muy complicado", apuntó en entrevista.En tanto, la titular de la Secretaría de la Mujer, Maira Martínez Pineda, informó que vigilará el caso y que se activaron las acciones urgentes para atender esta denuncia."No permitiremos abuso en contra de los derechos humanos de las mujeres en la Policía Estatal ni en ningún otro lugar", escribió la funcionaria en Facebook.