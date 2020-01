Cae construcción 7% en 2019

"No se pudo revertir (la cifra), aun con lo que se anunció de la participación de la iniciativa privada en proyectos concesionados", señaló.

"En nuestra Cámara, alrededor del 96% son Mipymes, solamente el 4% son empresas grandes.

"En cuanto a las micros, una de cada cinco podría no cerrar operaciones en 2019, ese dato lo tendremos próximamente", detalló.

La industria de la construcción habría registrado una caída de 6.9% en 2019, debido al retraso en la ejecución del gasto público y la cautela de las autoridades por detectar actos de corrupción, anticipó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).Además, detalló que la reducción se dio en un contexto en el que, a septiembre pasado,"Se invirtieron menos recursos, no hubo una planeación adecuada de qué es lo que estratégicamente y prioritariamente requiere nuestro país en materia de infraestructura.De acuerdo con datos del organismo,En cuanto al empleo, la CMICdurante el año pasado.Una de las mayores afectaciones para la industria es el cierre de empresas, puntualizó Leal Ramírez, quien no calculó una cifra exacta, pero señaló una estimación de que cerca del 20% de las pequeñas empresas de la Cámara habrían suspendido operaciones el año pasado.En el caso específico de los bancos, que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció se construirán con una inversión de 5 mil millones de pesos, el representante de los constructores acotó que se buscará colaboren las empresas locales de cada región, pues se trata de obras menores."Otro documento que enviamos a Presidencia fue, pidiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador, reconsiderar la oportunidad de que participen los constructores en la construcción de estos mil 350 Bancos del Bienestar., no son obras tan grandes, eso lo pueden ejecutar empresas micro u pequeñas, que tienen ya trabajadores ahí", mencionó.Señaló que el hecho de que Sedena sea el principal competidor en la industria, con la construcción de proyectos de infraestructura, tal como el Aeropuerto de Santa Lucía o las mil 350 sucursales del Banco del Bienestar, tendrán un efecto negativo en el crecimiento de la industria al hacer compras directas a proveedores, reduciendo la cadena de valor y bajando los costos de los materiales y salarios del sector."No es fácil que el mismo Gobierno sea ejecutor y supervisor,", sentenció.En tanto, para 2020,siempre y cuando se presenten condiciones de participación del sector público en el ejercicio de recursos y sumar a la iniciativa privada.Si se presenta esta tasa de crecimiento este año, la industria estaría generando alrededor de 85 mil empleos.