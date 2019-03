Cae dólar a $19.15, su menor nivel en 5 meses

El dólar cerró la sesión con un retroceso de 15 centavos, en 19.15 pesos a la venta y 18.30 a la compra, ante la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener sin cambio su tasa de referencia y anunciar su postura "paciente" a futuros ajustes.Este valor en el mercado minorista representa para el dólar su punto más bajo desde el 18 de octubre de 2018, cuando cotizó en 19.45 pesos, luego de registrar una cotización de 19.05 pesos el 16 de octubre, y un valor de 19.15 pesos el día 17 del mismo mes.En las transacciones al mayoreo, la divisa estadounidense cedió 24.50 centavos, a 18.7690 pesos a la venta y 18.7590 a la compra.Tal como se anticipaba, la Fed mantuvo la tasa de fondos federales en un rango de entre 2.25 a 2.50 por ciento, al tiempo que dejó entrever que no habrá aumento este año y sólo podría subir una vez en 2020.La decisión de no aumentar la tasa por parte del banco central de Estados Unidos favorece a la confianza de los inversionistas en México, pese al clima político, consideró Valentín Martínez Rico, subdirector de Estrategia de Portafolios en Sura Asset Management México.Martínez Rico explicó que, debido a que la Fed no hizo cambios y las tasas en Europa están cerca del cero por ciento, al igual que en Japón, el flujo de capitales que busca mayores dividendos se podría encaminar a países en desarrollo que dan mejores intereses, como México.La jornada también estuvo marcada por las persistentes inquietudes en torno al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, ya que algunos negociadores estadounidenses están preocupados de que el gigante asiático esté rechazando las demandas del Gobierno de Donald Trump.