Cae el Atlas en Tijuana

El Atlas aún sufre la ausencia de Lorenzo Reyes, al igual que la carencia de un líder en su zaga, y esta noche, con 10 hombres en el campo, cayó 3-1 ante Tijuana en el Estadio Caliente, con lo que consumó cuarta derrota al hilo.En los primeros 10 minutos, fronterizos y tapatíos compartieron la posesión de la pelota, sin embargo, los descuidos de zaga rojinegra fueron aprovechados por la escuadra local.Al 10', Ismael Govea midió mal un pase largo del capitán de los Xolos, Diego Rodríguez; no cortó el trayecto del esférico y dio pie a que el ecuatoriano Eryc Castillo liquidara a JoséHernández con un disparo cruzado.Los Zorros fueron sorprendidos por un eficaz plantel del Tijuana, que si bien no tuvo muchas opciones de gol en la primera mitad del juego, lograron concretar las pocas situaciones de peligro generadas.La línea defensiva de Ángel Hoyos volvió a fallarle al pampero, a pesar de la presencia del peruano Anderson Santamaría.Los atlistas aún no lograban recobrar su ritmo, cuando los Xolos volvieron a morder. El argentino, Gustavo Bou, conectó un pase entre Omar González e Irving Zurita, el cual recibió Ariel Nahuelpán a sus espaldas y marcó, al 12', el segundo gol de la noche para Tijuana.El escenario lució oscuro para el Atlas, que se fue al descanso con dos goles en contra y con un funcionamiento ineficiente en la cancha, sin embargo, en los primero minutos del segundo tiempo, llegó la reacción rojinegra.En el 49, Osvaldo Martínez erró un penal ante Gibrán Lajud, pero el rebote favoreció al paraguayo, quien sólo empujó el balón para el 2-1.Hoyos ingresó a Alejandro Díaz al 46', para que acompañara al uruguayo Facundo Barceló en el frente de ataque, mas al 69', en el mejor momento del partido para los Rojinegros, el charrúa fue expulsado.Pepe Hernández tuvo importantes atajadas en el juego, pero al 78' fue sorprendido por Nahuelpán, quien desde el sector izquierdo del campo, disparó de media vuelta, a lo que el portero atlista no logró reaccionar.Zurita se salvó de ser expulsado y dejar con nueve hombres a su equipo, gracias a que el árbitro Jorge Pérez Durán acudió al VAR para analizar la falta efectuada por el lateral atlista, a quien apercibió al final con tarjeta amarilla.Los Rojinegros recibirán al Cruz Azul el próximo viernes en el Estadio Jalisco, en el que Ángel Hoyos deberá reajustar sus fichas para salir del bache en el que ha caído su equipo.