Cae ‘El Contador’, líder del Cártel del Golfo

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a José Alfredo Cárdenas Martínez El Contador, El Señor Cortés o Escorpión, líder del Cártel del Golfo, quien en 2018 fue puesto en libertad al demostrarse que durante su detención personal de la Secretaría de Marina mintió sobre la forma en que ocurrió su captura.La detención de Cárdenas Martínez se realizó tras un operativo de agentes de la Policía Federal Ministerial en San Luis Potosí.Contra El Contador existe una orden de aprehensión emitida por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad y asalto.Funcionarios federales mencionaron que El Señor Cortés es jefe regional del Cártel del Golfo y operaba en diversos municipios de Tamaulipas y Veracruz. Se le señala como generador de violencia por homicidios y secuestros en estas entidades, además de dedicarse al robo de hidrocarburos.Asimismo laboraba en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y San Luis Potosí, desde donde coordinaba a otros mandos regionales del cártel.En febrero de 2018, El Contador abandonó el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, porque los elementos de la Secretaría de Marina que lo capturaron desconectaron las cámaras del domicilio del presunto delincuente para no dejar rastro de cómo ocurrió el operativo.Tras no existir un mandamiento judicial por cumplimentar en contra de Cárdenas Martínez, la entonces Procuraduría General de la República no pudo retenerlo.Saúl Cota Murillo, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, calificó de ilegal la detención, porque durante la audiencia, la esposa de Cárdenas Martínez y su defensa presentaron cuatro videos grabados por el circuito cerrado de la casa que habita El Contador; con las imágenes se demostró que la Marina violó el debido proceso.