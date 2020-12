Cae el ‘Panterita’ saltillense en Los Cabos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El púgil saltillense Samuel “Panterita” Gutiérrez no pudo regresar al sendero del triunfo y terminó por caer ante Israel “Jiga” González por decisión unánime, en un combate realizado en Los Cabos dentro de la función denominada Battle of the Beach.



Gutiérrez Hernández criticó la decisión de los jueces, ya que él sintió que provocó más daño en la humanidad de su oponente y que pelear de visitante le jugó en contra. No obstante, se dijo satisfecho de mostrar una buena versión ante un oponente que viene de disputar un título mundial.



Samuel Gutiérrez deja su marca en 16 victorias, 29 derrotas y seis empates, además de alargar su racha a diez peleas sin conocer la victoria. En este 2020 disputó tres combates, en los cuales no logró salir victorioso.



Por su parte, Israel González obtuvo su victoria número 26 como profesional por cuatro derrotas, y vuelve al sendero del triunfo tras caer ante el nicaragüense “Chocolatito” González.