Cae empleo en IMSS y STPS se defiende

El IMSS informó que en enero-mayo de 2019 acumuló 167 mil 178 empleos formales, 53.9% menos que en igual periodo de 2018, sin embargo, la Secretaría del Trabajo indicó que gracias a los programas federales se aminora este fenómeno.El Instituto dio a conocer que tan solo en mayo se registraron 32 mil 987 plazas formales adicionales, el nivel más bajo para un quinto mes desde 2016. No obstante, el registro de mayo fue 0.16% superior al incremento en el empleo formal de abril.En cifras originales, el Instituto reportó un total de 20 millones 382 mil 910 plazas en mayo, una escalada de 2.4% respecto al mismo mes de 2018.AclaraciónLa secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que a través de los programas sociales implementados por el Gobierno federal se está involucrando a personas desempleadas en actividades productivas, aunque esto no se refleja en las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.“Se está impulsando como nunca la incorporación de mexicanos en actividades productivas; en el caso de Sembrando Vida, están más de 200 mil trabajadores del campo en actividades de sembrar árboles frutales, maderables y granos.“En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, más de medio millón de jóvenes que no estaban estudiando ni trabajando se están vinculando en actividades productivas”, agregó.