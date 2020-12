Cae estafador por golpear y amenazar a una de sus víctimas en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Pedro Abraham Vázquez Yáñez, con más de 20 denuncias de fraude por la financiera fantasma Vazz Capital y por robar autos para venderlos en Nuevo León, fue detenido el lunes, acusado de golpear y amenazar de muerte a una de sus víctimas.



Zócalo Saltillo ha documentado las denuncias públicas de las víctimas, con casos desde el 2019, sin que ninguna autoridad haya girado orden de aprensión en su contra, presuntamente por no poder notificarlo, debido a que no han podido dar con su paradero.



Sin embargo, el destino se los puso charola de plata, pues la tarde del lunes, Pedro Abraham se topó con una de sus víctimas en vía pública, comenzó a insultarlo y después, iniciaron los golpes, amenazando de muerte a su víctima, motivo por el que llamaron a las autoridades.



De inmediato llegaron elementos de la policía Municipal de Saltillo, quienes lo detuvieron.



Según la Comisión de Seguridad Pública municipal, este martes permanecía detenido, por haber golpeado a ciudadanos, disturbios en vía pública y amenazas de muerte, por lo que estaba en espera de que se ratificara la denuncia.







Ante esto, las diversas víctimas, hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado, para que procedan a detenerlo por los diferentes delitos por los que está denunciado, pues ahora está localizable.



Lo anterior ante el temor de que vuelva a salir libre, pues las víctimas fueron informados por el Ministerio Público, que no tienen ninguna carpeta de investigación lista para judicializar los más de 20 casos que se le imputan.