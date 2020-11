Cae ex funcionaria por intento de robo en San Juan de Sabinas

Escuchar Nota

Nueva Rosita, Coah.- Elementos del Mando Único, detuvieron a la ex directora del Icojuve en el municipio de San Juan de Sabinas durante la administración 2010-2013, luego que fue sorprendida intentando ingresar a un domicilio.



De acuerdo a la información proporcionada por autoridades policiacas, fue durante la tarde del pasado domingo cuando detuvieron a la ex funcionaria municipal, en la administración de Antonio Nerio Maltos, por los delitos de daños y lo que resulte.



Los elementos policiacos se movilizaron hasta la calle Simón Bolívar y Octaviano Agüero en la colonia Los Pinos, en donde se entrevistaron con el dueño del domicilio, quien les explico lo sucedido.



Los uniformados detuvieron Brenda Yaneth M. P., la cual dijo ser licenciada en informática y con domicilio en la colonia Prolongación Progreso de Nueva Rosita, misma que fue detenida y puesta a disposición del ministerio publico de la localidad.



Los elementos le encontraron a la Ex directora del Icojuve en San Juan de Sabinas, varias tarjetas de plástico, todas talladas, con las cuales pretendía abrir el domicilio, además de desarmadores, navaja y una lámpara, así como un celular, 3 bolsas, y dinero en efectivo.