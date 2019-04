Cae extitular de la Policía Ministerial de Aguascalientes

La mañana de este lunes se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del excomisario de la Policía Ministerial en Aguascalientes, René Carrillo Durán, confirmó el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega."Es una detención derivada de una orden de aprehensión girada por un juez federal, por una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Republica, no es una investigación de aquí de nosotros, es una investigación que se está llevando a cabo o se llevó a cabo por parte de los elementos federales y fue girada por un juez de Distrito", explicó.La detención fue presuntamente por el delito de desaparición forzada, "es la misma línea de investigación al parecer del Comandante Rojo", dijo.Trascendió que la detención se registró cerca de la salida a Calvillo, el fiscal indicó que en la Fiscalía estatal no tienen una investigación al respecto de estos hechos."No tenemos investigación porque nosotros ya la habíamos remitido por solicitud de un juez federal esa investigación se había remitido a la autoridad federal", señaló.Destacó que la Fiscalía General de la Republica (FGR) no les ha pedido colaboración, únicamente las carpetas de investigación que se tenían con referencia al Comandante Rojo.René Carrillo fue destituido de su cargo el pasado 9 de enero, luego de la detención del comandante Jaime Tejeda Ponce, mejor conocido como "Comandante Rojo", a quien se le señalaba de desaparición forzada de un pepenador y quién tras ser detenido se quitó la vida al interior del Cereso de Aguascalientes al regresar de una audiencia.En su lugar se quedó el comisario Juan Muro Díaz, quien se desempeñaba como subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.