Cae Ficosec en estafa teléfonica

Ciudad Juárez.- El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) sufrió un fraude financiero a través de una estafa telefónica reportó el fiscal, Jorge Nava López.



De acuerdo con personal del fideicomiso, se interpuso una denuncia al respecto ayer por la tarde ante la Fiscalía Zona Norte.



El organismo informó de manera extraoficial que fue un fraude que inició con una llamada telefónica de supuestos ejecutivos bancarios que con artimañas lograron una intrusión en equipos de cómputo y despojaron a la administración de una suma económica, que no fue revelada.



Esta mañana el fiscal Jorge Nava, en conferencia de prensa, dio a conocer que podría haber un buen número de víctimas que están siendo engañadas por diversas formas de pillaje.



Una de ellas, comentó Nava, es cuando envían correos electrónicos o hacen llamadas donde mencionan que detectan movimientos extraños en las cuentas bancarias y solicitan con argucias los números de NIP o claves para hacer retiros.



Nava recomendó estar atentos a cualquier tipo de fraude y no proporcionar datos. Colgar el teléfono o no responder correos electrónicos dudosos, evita que los defraudadores obtengan información y es el método más efectivo para evitar caer en una estafa, dijo.



El Ficosec es un fondo empresarial destinado a invertir en cuestiones de seguridad y en apoyo a las corporaciones e instituciones de justicia y prevención del delito.



Según se conoció, los fondos afectados corresponden a una cuenta para gasto corriente y no se llegó a afectar los programas preestablecidos.