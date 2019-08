Cae mil 500 metros al no abrirse su paracaídas y sobrevive

Una mujer de 30 años logró sobrevivir el pasado sábado a una caída de más de mil 500 metros de altura en la ciudad canadiense de Trois-Rivieres luego que sus paracaídas principal y de respaldo no se abrieran, informa Radio-Canada La joven, que tenía experiencia previa en paracaidismo, se precipitó sobre unos árboles a una velocidad de al menos 60 kilómetros por hora."Es un milagro", señaló al medio un testigo del suceso, que afirmó no poder concebir "cómo una persona puede sobrevivir a una caída" de este tipo.La paracaidista, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra hospitalizada. Tras el impacto, la mujer sufrió diversas fracturas, incluidas varias vértebras rotas, pero los médicos aseguraron que su vida está fuera de peligro.De momento, no se conocen los detalles del incidente. La Policía local está investigando el caso para determinar si tuvo lugar alguna negligencia criminal.