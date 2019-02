Cae nieve en Las Vegas por primera vez en una década

With snowy weather in Las Vegas this Wednesday evening and heading into Thursday morning, be sure to check your flight’s status if traveling or picking up @LASairport. We’ve seen some cancellations and delays so #KnowBeforeYouGo. — McCarran Airport (@LASairport) 21 de febrero de 2019

Las Vegas official snowfall for Feb 20th is 0.5 inches. This breaks a daily snowfall record for this date



It is also the second latest date (winter season) where a half inch or more of snowfall was recorded. Record latest was 0.6" on Feb 25th, 1987#vegasweather #VegasSnow pic.twitter.com/EAFJLC6vYJ — NWS Las Vegas (@NWSVegas) 21 de febrero de 2019

Kingman AZ 7 am Thursday pic.twitter.com/IKBPpvFNlp — Kevin (@dubz929) 21 de febrero de 2019

The Scenic Drive and Visitor Center will be closed this morning, but you can enjoy this snow from almost anywhere in Las Vegas right now! pic.twitter.com/BepCSA4GsF — Red Rock Canyon LV (@RedRockCynLV) 21 de febrero de 2019

At 945 PM One of our weather spotters in the Echo Canyon subdivision on Mt Charleston took this photo of the snow. pic.twitter.com/YLlgLo7M4w — NWS Las Vegas (@NWSVegas) 21 de febrero de 2019

Un clima invernal fuera de lo común está castigando a Las Vegas, cuya zona metropolitana recibió una nevada significativa por primera vez en una década.El aeropuerto internacional McCarren ubicado en Las Vegas ha reportado retrasos de una hora y treinta minutos causados por una capa de nieve de hasta una pulgada.Las primeras precipitaciones en las zonas rurales y urbanas cercanas a la icónica ciudad de los espectáculos, comenzó el miércoles en la noche con una acumulación de nieve de hasta 0.5 pulgadas o 1.3 centímetros. Según los archivos, una de las tormentas de nieve de mayor magnitud en la zona se presentó en 1949.El Servicio Meteorológico Nacional con sede en Las Vegas (NWS por sus siglas en inglés) alertó que la tormenta invernal para el condado de Lincoln se anticipó y comenzará hoy a las 12 pm hora local. “Acumulaciones de nieve de 4 a 8 pulgadas esperadas en Caliente y Pioche con cantidades más altas en el extremo este de Lincoln”.Asimismo, la advertencia por la tormenta de invierno sigue vigente para Spring y Sheep Range y Mohave County a altitudes por encima de los 4000 pies desde la noche del jueves hasta el viernes en la mañana. En estos lugares se presentarán nevadas de 8 a 12 pulgadas en las montañas del Condado de Clark y mayores cantidades en el condado de Mohave.Además, una alerta de clima invernal sigue vigente para el valle de Las Vegas, el sur de Clark y el sur en el condado de San Bernardino los cuales se sitúan en la cuenca de Morongo durante el mismo período.Por otro lado, los vientos podrían registrar hasta 35 millas por hora lo cual podría causar tormentas de nieve peligrosas para las personas que transitan dichos lugares. Las autoridades han pedido conducir con prudencia y usar cadenas en autos que transiten en valles y montañas impactadas por la nieve.La tormenta que también se espera en California, se está desplazando desde el noroeste del país hasta llegar “al sur de Nevada, al noroeste de Arizona y al sureste de California el miércoles por la noche, a primera hora de la mañana del jueves. Es entonces cuando las oportunidades comienzan a aumentar para la nieve en gran parte del área” según el reporte del NWS.Otras zonas impactadas por la tormenta se han sorprendido por la acumulación de 10 y 12 pulgadas de nieve en Arizona. De hecho, imágenes publicadas de la ciudad de Kingman, del mismo estado, muestra un panorama inusual con 14 pulgadas de nieve que ha llevado a cerrar establecimientos públicos en la ciudad.