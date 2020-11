Cae por segunda vez La Chofis, miembro de La Unión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Lized Yuridia Juárez, conocida como "La Chofis" o "Big Mama", fue detenida por segunda vez.



La mujer es presunta operadora de Óscar Flores, El Lunares, líder de la Unión Tepito, quien se encuentra preso.



De acuerdo a primeros reportes policiales, La Chofis fue aprehendida en la calle Jesús Carranza, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.



Los agentes la sorprendieron con una pistola, pequeñas dosis de droga en una bolsa transparente, una báscula y billetes de cincuenta pesos.



Sin dar detalles sobre cómo ocurrió la detención, los agentes presentaron a la detenida al exterior de la Fiscalía Central de Investigación, en la Colonia Doctores.



La Chofis se mostró seria y no se resistió a las autoridades.



No es la primera ocasión que la imputada es capturada por las autoridades, pues en agosto la Policía la detuvo en un domicilio de Santa María la Ribera donde se encontraron drogas.



Sin embargo, quedó libre porque no le imputaron ningún delito.



El pasado 27 de octubre el hijo de Big Mama, un joven de 18 años llamado Raúl Alberto fue asesinado en Tepito.



De dos de sus agresores, uno fue detenido luego de que derrapara al intentar escapar.