Cae rayo sobre avión en Campeche, alcanza a empleado

“Ayer se recibió un reporte por el hecho de que cayó un rayo en el Aeropuerto Internacional de Carmen. Se manejaba que cayó en el avión o en algún lugar del inmueble; este lugar y los aviones tiene ciertas tecnologías y protocolos los cuales ayudaron a que no causaran ningún daño mayor”, dijo a Telemar Noticias.

Empleado de Aeroméxico ingresó al hospital después de recibir descarga eléctrica ocasionada por un rayo que cayó sobre el avión que estaba recargando las baterías para iniciar su vuelo de regreso a la CDMX. pic.twitter.com/qsX4V5cg96 — Telemar Noticias (@TelemarNoticias) August 12, 2020

“Nuestro compañero fue trasladado a un hospital para su atención médica, su situación es estable y continuaremos monitoreando su estado de salud, que es la más alta prioridad para la compañía”.

de la aeronave en el, Campeche.Personal de Protección Civil de Ciudad del Carmen detalló que,Por otra parte, informó quey que este se tuvo que “quedar por protocolo para una revisión para tener la seguridad de que no tuvo daño alguno”.En cuanto al empleado de Aeroméxico, detalló que recibió atención de la Cruz Roja. “La persona que se decía lesionada, no fue más que el susto o, bueno, posiblemente le alcanzó el impacto, más no tuvo mayo consecuencia”, dijo.Por su parte, Aeroméxico dio a conocer, a través de un comunicado, que la tarde de este martes, 11 de agosto,