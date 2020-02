Cae segundo en estructura del cártel de ‘El Marro’; es familiar de alcalde

Escuchar Nota

"Es una detención importante porque es uno de los líderes criminales que estaban causando estragos y bueno es parte del trabajo que vamos a seguir, ya lo señalamos, es un operativo a largo plazo", declaró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recientemente, al preguntarle sobre el operativo encabezado por la Marina y fuerzas del estado en Celaya el domingo pasado.

"Los operativos que se vienen realizando en el estado, la Fiscalía es quien tiene la coordinación plena con la Marina, con los elementos desplegados en el estado y por supuesto también con nuestro Ejército mexicano y con la Guardia Nacional.

en Celaya, confirmó el fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa.El Tortugo se desempeñaba como jefe de plaza del grupo criminal en la zona de San Miguel de Allende, y también se le acusa de varios homicidios y delitos ocurridos en este lugar del estado de Guanajuato; es familiar del alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza."Es un tema federal... Sí (ya fue detenido) por supuesto", declaró el fiscal a pregunta expresa.Fuentes de la Fiscalía confirmaron que uno de los seis detenidos el pasado domingo en el municipio de Celaya es familiar también de Noé Lara Belman, El Puma, a quien también se le relaciona con el cártel encabezado por José Antonio Yépez, El Marro.Sobre la coordinación entre las fuerzas federales y el estado también habló Carlos Zamarripa, quien aseguró que continúan trabajando y que el 87% de los homicidios que se cometen en el estado están relacionados con la delincuencia organizada."Desde luego tenemos una problemática clara, es evidente el tema de los homicidios. Y cuando digo que están relacionados con la delincuencia organizada es por las investigaciones que llevamos a cabo. Cada caso de homicidio lo estamos investigando", aseguró."Cuando nos piden la solicitud de algún apoyo del participar en la solicitud de una orden por supuesto que lo estamos otorgando y también en la parte operacional estamos apoyando", declaró Carlos Zamarripa.Junto con El Tortugo fueron detenidos dos civiles integrantes de la organización criminal y tres elementos de la Marina a los que también se les señala de presunta colusión con el cártel. La detención de las seis personas fue resultado de un trabajo de inteligencia.Sin embargo, los elementos en activo de la fuerza federal no estaban asignados a tareas de lucha contra el crimen en Guanajuato, así lo señaló Diego Sinhue Rodríguez Vallejo."Es muy importante decir que no eran marinos que estuvieran destacamentados en Guanajuato es un tema importante, no puedo dar mucha información me lo ha pedido la Marina. No son parte de los marinos que están en Guanajuato", declaró el mandatario estatal.Organización familiar"Claro totalmente... No, no lo conozco. Bueno por ahí en las imágenes que sale en televisión. Nunca lo he visto. Yo pienso que no vive aquí, no se ve él es como el diablo nomás sabemos que existe pero no se ve", declaró en una entrevista con Azucena Uresti hace unos meses el alcalde de Villagrán.MILENIO reveló en marzo de 2019 que, de acuerdo con información de inteligencia, entre los primeros niveles de la estructura del grupo criminal están el hermano del presidente municipal, José Mario Lara Mendoza, El Magia, y sus sobrinos Noé, El Puma; Fabián, La Vieja, y Luis Ángel Lara Belman.Los sobrinos del alcalde, según dicho documento, son los segundos al mando de la banda dedicada principalmente a la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos en la entidad, mientras que José Mario se desempeña como conductor.También se informó que autoridades de Guanajuato investigan al alcalde."Se ha abierto una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del estado en el sentido de que se detectaron omisiones, evidentemente por el desarrollo de la investigación podría ser llamado para que dé su versión de los hechos", dijo en entrevista Sophia Huett López, comisionada de Seguridad de Guanajuato, con Alejandro Domínguez en MILENIO Televisión, en aquella ocasión.Autoridades han cercado al capo e incluso detenido a integrantes del círculo más cercano a Yépez Ortiz. En menos de un mes se han realizado al menos cinco operativos importantes.'.Aunque el año pasado también se detuvo a Angélica 'N', hermana de Karina identificada como la operadora financiera del grupo criminal; su esposo Javier 'N', un policía federal de inteligencia en activo, y Mariela 'N', a la que se le atribuye la organización de bloqueos para impedir el acceso de marinos y policías estatales.Sin embargo, personas del círculo más cercano a El Marro han sido detenidas y después han logrado salir libres por fallas en procedimientos dictaminadas por jueces.En los operativos realizados por las autoridades se ha logrado también la liberación de personas privadas de su libertad, el decomiso de varios arsenales que incluyen armas cortas y largas, incluso de uso exclusivo del Ejército, cartuchos útiles, explosivos, equipo táctico.Así como dinero en efectivo y maquinaria para falsificar papel moneda, vehículos, la mayoría con reporte de robo, así como diversas cantidades de droga.Los golpes dados por las autoridades se han registrado en un perímetro cercano a la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, Guanajuato, considerada por varios años como centro de operaciones del grupo delincuencial, siendo el huachicoleo, o robo de combustible, la actividad con la que inició el cártel, pero que ha sumado delitos como homicidios, extorsiones, cobro de piso, secuestros, entre otros.Las otras piezas principales de la estructura criminal también son familiares de Yépez: su tío y operador financiero, Efraín Labrada Reyes; su hermana y operadora en Celaya, Karem Lizbeth Yépez Ortiz, y su cuñado, Santiago González Martínez, todos ellos buscados por la autoridad, así como otro tío, Raymundo Labrada Lara, asesinado en 2016.