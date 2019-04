Cae sospechoso por asesinato de Alcalde de Nahuatzen

Un sujeto relacionado con el asesinato del alcalde David Otlica Avilés fue detenido e internado en el Centro Penitenciario de Alto Impacto, informó el fiscal general del estado, Adrián López Solís.El detenido fue identificado como Gerardo A., sin embargo, no se detalló si está relacionado con algún grupo social o delictivo, así como tampoco el móvil que lo habría llevado a presuntamente cometer el crimen.En este sentido, el fiscal pidió no adelantar información para no dañar la presunción de inocencia ni el debido proceso en el caso.Durante su mensaje, Adrián López detalló que, con base en las investigaciones, se sabe que el pasado martes al filo de las 3:00 horas, sujetos arribaron al domicilio del alcalde, y tras amagarlo con un arma de fuego, lo sacaron por la fuerza para llevárselo a bordo de un vehículo tipo Mustang color rojo.Seis horas después, pasadas las 9:00 horas, el cuerpo sin vida del edil fue localizado en las inmediaciones de la carretera La Meza-Cortijo Nuevo, del municipio de Coeneo.Durante los actos de investigación, dijo el fiscal, se logró asegurar el auto Mustag en que el alcalde fue secuestrado, así como un machete, que son analizados por peritos de la Fiscalía.Agregó que con los datos obtenidos, se solicitó la orden de aprehensión, misma que fue concedida por el juez de control y fue cumplimentada esta misma mañana.El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario de Alto Impacto y presentado ante el órgano jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica.En tanto, refirió que la carpeta de investigación se mantiene abierta, así como las indagatorias para determinar si hubo más participantes en los hechos.