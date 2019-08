Cae sujeto que se hizo pasar por chofer de Uber para abusar de una mujer

Elementos de la Fiscalía del Estado aprehendieron a un supuesto conductor de Uber que es señalado de abusar sexualmente de una joven, el pasado 26 de julio, al salir de un bar de la colonia Providencia.La captura de Alberto “N” se llevó a cabo en calles de la colonia Colinas de Tonalá, en Tonalá, gracias a labores de investigación que realizaron los agentes para dar con el paradero del sujeto tras la denuncia que presentó la afectada.De acuerdo con la carpeta de investigación que se inició dicho día, la víctima salió del establecimiento, ubicado en avenida Américas, y solicitó el servicio de Uber, sin embargo, cuando llegó el vehículo las placas no coincidían con las que se mostraban en la aplicación digital.La afectada cuestionó la falta de coincidencia al conductor, pero él le respondió que el software de la empresa no estaba actualizado, por lo que la afectada abordó el automotor.En el camino la víctima notó que el mapa no se movía en la aplicación, por lo que decidió mandar su ubicación en tiempo real a su papá a través de Whatsapp, sin embargo, el sujeto le quitó el celular, detuvo la marcha del automotor y al intentar descender del mismo, ella no pudo porque el vehículo tenía los seguros de menores activados.El sujeto la obligó a que le entregara todas sus pertenencias y posteriormente, presuntamente, abusó de ella, después anduvo conduciendo por calles de la colonia Providencia, luego se dirigió a la zona Centro de Guadalajara y luego rumbo a la carretera a Chapala, pero en el retorno para tomar Lázaro Cárdenas el conductor derrapó y golpeó el frente del carro que conducía.La víctima y el agresor bajaron del carro, por lo que Alberto “N” escapó corriendo, mientras que la afectada pidió ayuda a los conductores que iban pasando por el lugar.Una vez que se presentó la denuncia inició con la investigación y con los datos obtenidos del vehículo Versa que presuntamente conducía Alberto “N” se logró conocer su identidad.