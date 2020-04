Cae taxista por fingir contagio por Covid-19 y causar pánico

Escuchar Nota

Aguascalientes.- Un taxista fue detenido en Aguascalientes luego de que causó pánico en su pasajera, al manifestar por teléfono a otra persona que tenía Covid-19 y aun así, andaba trabajando.



Los hechos se registraron en Avenida Barberena Vega cruce con la calle Obreros en el fraccionamiento Municipio Libre en donde los elementos observaron a la pasajera que les hacía señas por la ventanilla por lo que procedieron a detener al conductor para checar que ocurría con su pasaje



La pasajera de nombre Martha Irene de 57 años de edad señaló que al solicitar el servicio le llamó la atención ver al taxista con un traje de especial de sanidad pero no le dio importancia, sin embargo en determinado momento el conductor del auto de alquiler le manifestó por teléfono a otra persona que andaba trabajando pese a estar infectado con coronavirus lo que generó pánico en la pasajera



Al cuestionar al chofer de nombre Ramiro Eduardo de 27 años de edad, manifestó que no estaba contagiado de Covid-19 que sólo había sido una broma que le hizo a su compañero con quien hablaba por teléfono



El chofer fue detenido por causar pánico en su pasajera, pero antes fue revisado por paramédicos de Protección Civil quienes corroboraron que no presentaba síntomas de Covid-19, mientras personal de la Policial Vial se trasladó para aplicar la sanción correspondiente en contra del trabajador del volante



Ramiro Eduardo fue trasladado junto con el auto de alquiler ante el Juez Calificador en la Dirección de Justicia del Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes donde se determinaría su situación jurídica.