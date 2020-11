Cae techo y aguas negras a niña internada por coronavirus en el IMSS

Escuchar Nota

"Se le cayeron encima unos plafones en el hospital, prácticamente el techo. Eso ocurrió como a las 2 de la tarde del día de ayer. Se encuentra estable y entubada, es de capacidades diferentes. Se cayeron cuatro plafones porque había una fuga de agua en la tubería".

A una niña de escasos 9 años de edad que se encuentra luchando contra el covid-19, le cayeron encima varios plafones y aguas negras esto debido a la fuga de una tubería en unas de las áreas del IMSS de Ciudad Madero, así lo dio a conocer su madre Erika del Angel Santiago.Agregó que además de este padecimiento que la mantiene en cama, la salud de la niña se vio afectada, debido a que fue presuntamente aplastada por unos plafones así cómo además bañada por el agua sucia, situación que obligó a los especialistas de la salud a desenchufarla para poder evitar mayores complicaciones.Destacó la madre de la paciente, que a pesar del incidentepor lo que solicitó que se mejoren las condiciones de atención tanto para su hija cómo para los demás pacientes de covid-19.Y en el caso particular de su hija de 9 años, que se le practique nuevos exámenes médicos para que se llegue a descartar que este accidente repercuta en su salud, ya que no solo estaría luchando contra la bacteria a causa del coronavirus sino de posibles lesiones sufridas al interior del nosocomio.Hay que señalar que hasta el momento no existe alguna postura de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Madero, en donde los especialistas de la salud se encuentran día a día en una incansable lucha en contra del covid-19.