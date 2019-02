Cae Torres Charles tras embestida de Reyes Flores

En la primera crisis protagonizada por coahuilenses en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el superdelegado Reyes Flores Hurtado reclamó al Sistema de Administración Tributaria la destitución de Jesús Torres Charles como Administrador Central de Investigaciones Aduanales, lo cual no fue necesario porque por la noche, el ex fiscal general en el estado presentó la renuncia correspondiente.“Existe información calumniosa que ha circulado en los últimos días respecto de mi persona, que ponen en entredicho mi honorabilidad y la de la institución que usted dignamente preside, por lo que he decidido separarme del cargo para estar en total libertad de, como ciudadano, emprender todas las acciones legales que sean necesarias para salvaguardar mi buen nombre y mi integridad”, expuso en una carta que envió a Ricardo Peralta Saucedo, Administrador General de Aduanas.