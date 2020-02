Cae Tri femenil; va ante EU por pase a los Olímpicos

Escuchar Nota

Sinclair abre el marcador contra México al 26'#TokyoVamosConTodo | #PasiónPorTuSeleción | #PasiónyOrgullo | #EllasJuegan pic.twitter.com/siX8UVIjap — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 4, 2020

Shelina Zadorsky pone más distancia en el marcador contra México en tiempo de compensación #TokyoVamosConTodo | #PasiónPorTuSeleción | #PasiónyOrgullo | #EllasJuegan pic.twitter.com/Z5ySqfdbih — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 5, 2020

#Femenil | Termina el partido.



¡Nos quedamos con el segundo lugar de nuestro grupo y en el próximo duelo buscaremos el a los Juegos de Tokio!



El marcador final del encuentro es presentado por @Citibanamex: #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/pNGFjIjQ3X — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 5, 2020

tras caer 2-0 frente a Canadá, por lo que ahora disputará el boleto para la justa de Tokio 2020 enfrentando el próximo viernes ay no las dejó avanzar, fueron pocas las oportunidades que tuvieron frente al arco de Stephanie Labbé, pues apenas llegaron en tres ocasiones y Stephany Mayor se vio solitaria, sin la claridad de otros encuentros.para abrir el marcador., dictando cátedra en la cancha, a sus 36 años de edad y demostrando porque es la goleadora histórica del equipo.A partir de ahí, las dirigidas por Kenneth Heiner-Moller se adueñaron de las acciones en la cancha y el conjunto nacional no pudo contener a Shelina Zadorsky, quien definió con la zurda anotando el 2-0 al 45', dejando muy claro quien fue mejor en el terreno de juego., dos conjuntos que no le causaron mayores problemas., hizo valer su calidad y con un planteamiento que fue moviendo conforme avanzó el partido, aprovechó las fallas de la zaga mexicana.Las delanteras del Tri tampoco generaron peligro por más esfuerzo que puso Mayor, además de que Renaé Cuéllar tampoco fue solución., en caso contrario, llegarán a 16 años sin acudir a unos Juegos Olímpicos.