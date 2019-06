Cae ‘Tri’ Sub 22 en penales ante Japón en Semis

La Selección Mexicana Sub 22 se despidió en Semifinales del Torneo Maurice Revello en Toulon, luego de caer en penales 5-4 con Japón, tras un 2-2 en tiempo regularEl único en fallar desde los once pasos fue Alan Mozo.El Tri que dirige Jaime Lozano se fue al frente al minuto 50 con gol de Jesús Godínez, quien remató de cabeza un centro de Paolo Yrizar.Japón empató al 72" con tanto de Yuki Soma.El conjunto nacional nuevamente se adelantó en el marcador al 86", con tanto de Eduardo Aguirre, pero apenas un par de minutos después empató el cuadro nipón, con gol de Ogawa.En los penales Japón no falló ningún tiro, mientras que el yerro de Mozo privó al Tri de avanzar a su segunda Final consecutiva en Toulon.