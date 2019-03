Caen 2 ex mandos de Veracruz por desaparición forzada

- Dos ex mandos policiacos de Veracruz fueron detenidos junto con otros dos oficiales estatales en activo acusados del delito de desaparición forzada.Armando "N", ex jefe de la Fuerza Civil en Córdoba, y Pedro Israel "N", delegado de la Fuerza Civil en Fortín de las Flores, fueron detenidos durante un operativo al sur de la entidad.Ambos fueron detenidos por el delito de desaparición forzada en hechos ocurridos en 2015 en el municipio Coatzacoalcos.El operativo fue realizado para cumplimentar una orden de aprehensión girada en su contra.En el operativo también fueron detenidos los policías Juan "N" y Mucio "N".Los dos jefes policiacos era. colaboradores cercanos del ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez, también acusado de diferentes delitos.