Caen 23% ventas de Sanborns; cierra 9 tiendas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las ventas de Grupo Sanborns, dueño de las tiendas y restaurantes del mismo nombre, así como de Sears, iShop, Mix Up y Saks Fifth Avenue, totalizaron 9 mil 232 millones de pesos durante el tercer trimestre del 2020, una caída de 23 por ciento frente al mismo periodo de un año antes.



En su más reciente reporte financiero, la firma explicó que pese a que sus ventas de "big-ticket" estuvieron influidas positivamente por la temporada de regreso a clases, con un buen desempeño en los artículos de tecnología y electrónicos, al final, la categoría de moda tuvo una menor demanda en ropa y calzado, debido a que las clases no son presenciales y ante la restricción sanitaria de no poderse probar las prendas dentro de las tiendas, que lograron reabrir en su totalidad en el tercer cuarto del año.



Entre julio y septiembre pasados, el Grupo abrió su primera tienda Sanborns Home & Fashion en Plaza Carso en la Ciudad de México; mientras que el formato iShop abrió una tienda en Tijuana, Baja California.



Sin embargo, Saks Fifth Avenue cerró la tienda que tenía en Polanco en la Ciudad de México y la cadena Sanborns cerró seis tiendas en Churubusco, Hipódromo y La Raza, en la Ciudad de México, y en Tepic, Nayarit, así como las tiendas de Metrocentro y Multiplaza, en El Salvador.



El Grupo también reveló, que entre julio y septiembre pasados, registró ingresos por mil 167 millones de pesos, provenientes del replanteamiento del plan de pensiones de empleados, en comparación con los 14 millones de pesos registrados en el tercer trimestre del 2019. La firma no detalló en qué consistió el cambio en dicho plan.



Por ello, la utilidad neta controladora aumentó 75.4 por ciento en el tercer trimestre del año, al alcanzar 975 millones de pesos.



Grupo Sanborns dijo que detuvo sus proyectos de expansión. Las inversiones en activo fijo, al 30 de septiembre, totalizaron 353 millones de pesos, monto 41 por ciento menor a la cifra de 598 millones del año previo.



La compañía detalló que su número de tarjetas propias ascendió a 4.4 millones, un aumento de 121 mil tarjetahabientes nuevos en comparación con 4.3 millones de plásticos al cierre de septiembre de 2019.



El porcentaje de cartera vencida a más de 90 días aumentó a 5.4 por ciento ,desde el 4.1 por ciento que registró en el tercer trimestre del 2019.



El portafolio de crédito totalizó 8 mil 810 millones de pesos y los ingresos por crédito se redujeron de 980 a 810 millones de pesos