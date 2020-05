Caen 30% las ventas de gases industriales

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque su mayor participación de mercado la tiene en el sector médico, la distribución de gases industriales registra una caída en sus ventas de al menos 30% debido a la contingencia sanitaria, por lo que espera recuperar su nivel una vez que reinicien actividades el sector automotor y toda su cadena de proveeduría.



Miguel Ángel Wheelock Aguayo, director de AOC México, empresa que cuenta con sus principales operaciones en la Región Sureste de Coahuila, externó que el mercado médico, de sanitización y de consumo al menudeo son áreas que se han incrementado, aunque no son cifras muy representativas para el negocio a nivel global. Señaló incluso que se han presentado compras de pánico de oxígeno, aunque se requiere de respiradores para su uso.



El empresario dijo que “una parte es lo automotriz, la generación de autopartes, pero también en otro está la construcción, que en algunos estados no ha avanzado, infraestructura, acerías…”.



Wheelock Aguayo señaló que hasta el momento la firma saltillense mantiene su plantilla laboral original, trabajando bajo los protocolos sugeridos por las autoridades en materia de salud, con personas en situación vulnerable en casa y cubriendo sus sueldos. Sin embargo, no descartó que en próximas fechas, una vez reiniciada la actividad productiva total, se tengan que hacer algunos reajustes.



Lamentó que persista la incertidumbre y el freno en la actividad industrial, por lo que “nos tomará al menos lo que queda de este año para retomar la actividad, hay que optimizar recursos, aplicar tecnología.



“Para las empresas viene una serie de retos económicos y sociales que van más allá de la salud… Es un momento crítico aunado al tema de la inseguridad”, mencionó.