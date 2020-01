Caen 5 niñas de juego mecánico en León, Guanajuato

Escuchar Nota

León.- Cuatro niñas resultaron lesionadas luego de que presuntamente cayeron de un juego mecánico en la Feria de León 2020.



Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 de ayer en la zona de juegos del lugar; sobre lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que se recibió un reporte de varias personas lesionadas en el juego mecánico conocido como “The Show”.



Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil y particulares para auxiliar a las menores, quienes señalaron haber sufrido lesiones tras golpearse al caer durante el funcionamiento del juego.



Las pequeñas fueron identificadas como Sofía y Elisa, ambas de 12 años; además de Ana y Michel, de 11 años. Las menores quienes fueron atendidas en el lugar para después trasladarlas a la unidad médica de un hospital particular ubicado en las instalaciones de la Feria.



En tanto, familiares de las niñas aseguraron que el accidente fue causado por una mala manipulación del operador del juego, sin embargo, tras revisar un video del momento en el que cayeron, no se detectaron averías en el mecanismo del juego.



Elementos de Protección Civil descartaron cualquier falla mecánica o alguna mala manipulación del operador tras realizar una verificación física del juego, por lo que las investigaciones para deslindar responsabilidades continúan.



Se presume que las adolescentes no acataron las indicaciones señaladas y resbalaron cayéndose del juego mecánico, ninguna de ellas fue reportada grave.