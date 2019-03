Caen 7.5% ingresos públicos en enero

Durante enero los ingresos públicos totales sumaron 447 mil 959 millones de pesos, 7.5% menos que en igual mes del año pasado, y 24 mil 400 millones de pesos por debajo de lo previsto, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).En su informe mensual detalla que esto fue ocasionado por una caída anual de 52.3% en los ingresos petroleros, derivado de un retroceso de 7% en el precio del crudo mexicano de exportación y de 10% en la producción de petróleo.Esta situación no fue compensada con el incremento de 3.1% en los ingresos no petroleros y en particular por la recaudación de impuestos, que mostró un desempeño por debajo del esperado.