Caen atacantes de cuartel de la policía de Ramos

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó que ya se detuvo a los probables responsables del ataque a la Subdelegación de la Policía Municipal en la colonia Analco, donde resultaron heridos dos elementos de la corporación que hasta ayer eran reportados estables.De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, alrededor de las 22:58 horas del domingo, desde dos vehículos en movimiento, civiles armados dispararon en contra del edificio, logrando herir a dos policías, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.El boletín de la Secretaría de Seguridad señalaba que elementos de seguridad pertenecientes a los tres órdenes de Gobierno de inmediato montaron un operativo para ubicar a los responsables del ataque.Entrevistado luego de un evento que encabezó en Torreón, el gobernador Riquelme dijo que Coahuila se mantiene firme en cuanto a las acciones de seguridad que realizan de manera coordinada el Estado, la Federación y los 38 municipios de la entidad.“Tuvimos un incidente en el edificio de la Policía de Ramos, sigo haciendo énfasis en la fortaleza institucional que tiene Coahuila, me reportan hace unos momentos que ya tenemos probables culpables o detenidos del tema precisamente del ataque anoche a la Delegación de Policía”, declaró el Gobernador.El jefe de la Policía Municipal, Rolando Álvarez Flores, calificó la agresión a balazos en contra de los dos agentes como un hecho cobarde porque fueron atacados por la espalda cuando realizaban un rondín de vigilancia, y no descarta ningún móvil de los hechos, como el de un mensaje hacia la corporación de algún cártel de la droga por las más de 130 capturas de narcomenudistas hechas por la corporación en la zona de Analco en este año.Álvarez Flores no quiso decir las lesiones que sufrieron los elementos y solo se concretó a decir que las heridas fueron con entrada y salida. Actualmente, los dos agente están estables y fuera de peligro porque desde el domingo por la noche fueron intervenidos quirúrgicamente en un hospital privado ubicado al norte de Saltillo.Asimismo, aceptó que los dos policías al traer puesto su equipo de protección ayudó a que los más de 15 impactos de bala que dispararon los agresores no les causaran heridas de muerte, pero sí quedaran alojados algunos de ellos en una pared de un inmueble que alberga el Centro de Integración Juvenil CIJ.“Se están haciendo cosas que antes no se hacían. Ahora se está atacando de manera frontal los delitos que se hacían en menor escala. Tenemos una problemática actualmente en el municipio como es el narcomenudeo y se enfrenta diariamente”, dijo el titular de la corporación, quien agregó que por las horas en que ocurrió el hecho y por la poca visibilidad que había, el ataque fue en contra de la corporación y no en contra de algún elemento en específico.Rolando Álvarez reveló que en este momento existe una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y reiteró que la Policía Municipal en Ramos Arizpe no va a bajar la guardia en cuestiones de seguridad.El jefe de la corporación dijo que las instalaciones de las dos subdelegaciones ubicadas en Analco y en Manantiales, así como el edificio central de la policía se redoblará la vigilancia con la finalidad de proteger a los elementos y dar tranquilidad a las familias que viven en los alrededores de estos puntos (ARMANDO MONTALVO).