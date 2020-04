Caen consultas 70% en la Clínica del Magisterio de Ramos Arizpe

Escuchar Nota

“Estas medidas se tomaron desde que empezó la contingencia sanitaria”, dijo la enfermera, quien no quiso identificarse.

Ramos Arizpe, Coah.- La Clínica del Magisterio registra un descenso en el número de consultas de hasta 70% en las últimas dos semanas, a raíz de la noticia de que el médico neurólogoresultó positivo a la prueba de Covid-19, de ahí que los derechohabientes teman contagiarse.En una visita realizada al sanatorio localizado en la calle Melchor Ocampo, entre Mariano Matamoros y Eulalio Gutiérrez, en la, se constató que el acceso está cerrado y una enfermera atiende a través de una ventana.Cuando se le cuestionó si elera la causa de que las personas no acudieran a la clínica a consultarse, la auxiliar médica solo movió su cabeza para rechazar dicho argumento.”, dijo la enfermera, quien de inmediato cerró la ventana y ya no volvió a abrirla hasta que un profesor pensionado acudió al lugar en su vehículo para que un familiar fuera consultado.Debido a esto, el representante de esta casa editorial decidió retirarse para que el padre de familia pudiera ingresar al inmueble junto con el presunto enfermo.Una empleada administrativa de laconfirmó que desde el 15 de abril el número de consultas ha bajado hasta 70% porque quienes acudían en forma periódica dejaron de haerlo cuando el médico fue exhibido en redes sociales por haber contraído el nuevo coronavirus.El neurólogo, quien actualmente permanece en recuperación en su hogar, laboraba no solo en el hospital de alta especialidad del ISSSTE en Saltillo, sino también en esta clínica y en el hospital, también de Saltillo.