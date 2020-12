Caen dos hermanos sospechosos de la desaparición de Zayra Leticia en Oaxaca

Escuchar Nota

Oaxaca.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a dos hermanos como probables responsables de la desaparición de Zayra Leticia Morales Loyola, ocurrida el pasado 23 de octubre en Huajuapan de León. Ambos permanecerán en prisión mientras el juez de control resuelve en definitiva su situación legal.



Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Oaxaca al resaltar que E. S. M. fue detenido en primera instancia el pasado lunes 14, y su hermano J. C. S. M. fue aprehendido un día después, sin embargo, se desconoce el paradero de Zayra Leticia.



La Fiscalía resaltó a través de un comunicado que “en su firme compromiso de procurar justicia en favor de mujeres víctimas de delitos, aprehendió y llevó a audiencia a los hermanos E. S. M. y J. C. S. M., señalados como probables responsables del delito de desaparición por particulares en agravio de la joven Z. L. M. L., cometido en octubre de 2020 en Huajuapan de León, región Mixteca”.



De acuerdo a la carpeta de investigación 32963/FMIX/HUAJUAPAN/2020, el 23 de octubre pasado, aproximadamente entre las 22 y 23 horas, la víctima fue vista por última vez al salir de su domicilio --ubicado en la agencia de Santa María Xochixtlapilco, Huajuapan de León-- cuando fue a cancelar una cena, a unos 30 pasos de su vivienda. A la fecha se desconoce su paradero.







Ante estos hechos y tras la denuncia presentada por familiares, la institución de procuración de justicia inició la investigación y logró ubicar, aprehender y presentar ante el juez de Control a los probables responsables.



En audiencia, los imputados solicitaron la ampliación del término constitucional, mismo que termina el próximo sábado 19, por lo que quedaron en prisión preventiva provisional.



La familia de Zayra Leticia cuestionó el proceder de la Fiscalía e inició una serie de marchas y protestas para exigir una investigación eficaz y la no revictimización.