Caen dos proyectiles en Irán; piden diálogo entre Armenia y Azerbaiyán

Escuchar Nota

Irán.- Dos proyectiles impactaron en territorio iraní durante los nuevos combates en el enclave separatista de Nagorno Karabaj, escenario de un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán al que Irán urgió este lunes a poner fin de inmediato mediante el diálogo.



Según el gobernador de la ciudad iraní de Joda Afarin, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, Alí Amirí Rad, un proyectil de mortero alcanzó un área entre el pueblo de Sharafah y el río Aras, por lo que pidió a la población "no acercarse a la frontera".



Amirí Rad explicó, citado por la agencia ISNA, que ese mortero no causó víctimas ni daños materiales. Entretanto, el segundo cohete cayó anoche cerca de la localidad de Jalaf Beyglu, en la misma región de Azerbaiyán Oriental, que comparte frontera tanto con Armenia como con Azerbaiyán.



Los combates en Nagorno Karabaj, que ayer se cobraron decenas de víctimas entre civiles y militares, continuaron en esta jornada, cuando el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, decretó una movilización parcial en el país.



Ante esta escalada, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadeh, instó a "un alto el fuego inmediato" y al inicio de conversaciones bilaterales como la única solución a la crisis.







"La solución militar no es una solución duradera a esta disputa" dijo Jatibzadeh en rueda de prensa, subrayando que "Irán utilizará todas sus capacidades" para el cese del conflicto mediante el diálogo.



"La situación en la región no puede tolerar más violencia", apostilló el portavoz, quien reiteró que su país sigue "de cerca" la evolución de la situación y está en "contacto permanente con las partes en conflicto".



De hecho, el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, mantuvo a última hora de ayer conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Armenia y Azerbaiyán, a los que pidió que muestren moderación y un cese inmediato de las hostilidades.



Zarif urgió a iniciar "negociaciones en el marco de las leyes internacionales" y subrayó "la disposición de la República Islámica de utilizar todas sus capacidades para establecer el alto al fuego, el comienzo de conversaciones y el regreso de la paz y la tranquilidad".



La nueva escalada en Nagorno Karabaj, de la que ambas partes se acusan mutuamente, llevó también a Armenia a decretar ayer la ley marcial y la movilización general en todo su territorio.



Las fuerzas de Nagorno Karabaj confirmaron hasta ahora la muerte de al menos 31 militares en los ataques de las fuerzas azerbaiyanas, mientras que Bakú no ha ofrecido información oficial sobre el número de las bajas militares en la región.