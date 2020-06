Caen nueve policías acusados de ser ‘traidores’

Escuchar Nota

Ciudad Juárez.- Un agente más de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fue arrestado por elementos de la fiscalía del estado, como parte del operativo que inició ayer el Órgano de Control Interno.



Ayer fueron ocho los elementos que fueron desarmados y detenidos mediante una orden judicial por los agentes de la Policía de Investigación, pero esta mañana se dio a conocer el arresto de uno más.



Los nueve detenidos son Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. C., informó una fuente de la FGE que solicitó el anonimato.



Aparentemente hay más agentes involucrados que no han sido ubicados.



Los nueve detenidos están bajo investigación por delitos de abuso de autoridad, robo y otros de carácter delicado.





Fuente El Diario de Juárez