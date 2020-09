Caen tormenta eléctrica y granizo área metropolitana de Monterrey

Escuchar Nota

Vecinos de Bosques del Valle, en San Pedro, nos envían este video de hoy en la reparación del socavón, que surgió durante las lluvias por la Tormenta Hanna. Reportan fuertes inundaciones en la zona. pic.twitter.com/DqHobaeVqY — EL NORTE (@elnorte) September 3, 2020

"Lluvias moderadas a fuertes, potencial de granizo pequeño, vientos fuertes con ráfagas de hasta 50-60 km/h, además de descargas eléctricas se pronostican. Siga atento a fuentes oficiales", tuiteó Protección Civil estatal.



Vecinos de Tee Zone, campo de prácticas de golf, reportaron daños por los vientos. Captaron el momento donde caen estructuras del campo. pic.twitter.com/Eigqle1Ydg — EL NORTE (@elnorte) September 3, 2020

Lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y hasta granizo leve pegaron esta tarde en diversos puntos de la Ciudad., alrededor de las 15:30 horas se presentaron lluvias de moderadas a fuertes, en Monterrey, San Pedro, Santa Catarina y García, así como ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en distintos puntos del área metropolitana., la cual se forma por una diferencia de temperaturas y da pie a rachas de viento, actividad eléctrica y en ocasiones la caída de granizo.Se prevé que las lluvias se presenten en periodos de hasta 40 minutos, y éstas sean intermitentes hasta las 23:00 horas.El ventarrón y posterior aguacero sorprendió a cientos de regios que hacían sus actividades normalmente.Las fuertes ráfagas de viento generaron grandes polvaredas en zonas de construcción de edificios, como en Fundidora.En San Pedro se presentaron precipitaciones de moderadas a fuertes, en zonas como la Colonia del Valle, donde también cayeron pequeñas bolitas de hielo.Hasta el momento las autoridades de Rescate 911 de Protección Civil de San Pedro no reportan daños o encharcamientos importantes.La autoridad estatal recomendó no estar en lugares altos, como cerros y montañas, no acercarse a postes y cableado eléctrico, no refugiarse bajo árboles, evitar contacto con el agua y no permanecer en grandes espacios abiertos.En redes sociales se reportaron colonias del norte de Monterrey y de San Nicolás con fallas en el suministro de energía eléctrica.La Conagua reportó que las fuertes lluvias con descargas eléctricas y rachas de viento continuarán durante las próximas horas en todos los municipios del área metropolitana.