Café Tacvba celebra 30 años de carrera través de redes

Para celebrar 30 años de trayectoria los integrantes de la banda mexicana Café Tacvba hicieron una transmisión en vivo en redes sociales, en la que compartieron con el público fotografías y videos inéditos.Durante más de una hora Rubén Albarrán, Joselo, Quique Rangel y Meme del Real, integrantes de la agrupación, consintieron a sus admiradores al cantar en vivo algunos de sus temas y ofrecer información de su próxima gira, con la que festejarán tres décadas de música.A pesar de la mala calidad del “streaming” los seguidores estuvieron al pendiente de la señal, en la que los ídolos comentaron anécdotas, hablaron de canciones y la pasaron bien en la reunión íntima en la que incluso comieron pastel.Desde que se anunció lo que se haría los fans, emocionados, estuvieron al tanto de la noticia y de lo que publicaba el grupo por esos medios en línea.Estaba planeado que iniciara a las 18:30 horas, pero fue hasta las 19:20 cuando “los tacvbos” iniciaron a transmitir."Como toda celebración vamos tarde, ya casi”, escribieron minutos antes.Cuando al fin arrancó muchos empezaron a conectarse, de dos mil 164 personas que vieron simultáneamente esto en su “fan page” de una red social la cifra llegó a rebasar los tres mil melómanos al principio, después disminuyó porque la imagen y el audio se detenía."Estamos contentos de cumplir 30 años de una vida así, de puras bendiciones, de vivir de la música, es algo bonito que todos deberían de hacer: vivir del arte”, expresó Albarrán.Para celebrar su cumpleaños Café Tacvba quiso invitar a su séquito a un lugar especial para sus integrantes, donde ha nacido su música, pues aquí han ensayado, grabado, discutido, declinado y volcado todo lo que saben hacer.Con la finalidad de hacer más amena la celebración, esporádicamente los músicos respondían preguntas de los mexicanos, entonaron selectas piezas y compartieron fotos que prepararon, aunque no todas se pudieron ver por la misma falla de la señal.La primera canción que hicieron sonar fue “La zonaja”, que tenía mucho tiempo que no tocaban y fue compuesta hace más de 30 años, inspirada y dedicada a la Zona Rosa, pues antes de tocar como alineación juntos iban a un bar de aquel lugar, en la colonia Juárez, en esta ciudad, de donde surgió el tema.A continuación bromearon por tanta gente que se conectó “son muchos, vamos a poner números para ver quién se desconecta”, señalaron entre risas, antes de que recordaran una gira por Europa y de que cantaran “Debajo del mar”. Igualmente rememoraron cuando tocaban y su única paga era con cervezas.Compartieron que aún no saben cuándo empezará la venta de boletos para su próximo concierto que, bromearon, será uno “como este que estamos haciendo ahorita, pero en grande y bien tocado, con más luces y tres bocinas más”.Cuando alguien les preguntó si grabarían esa transmisión en vivo para verla después con mejor calidad, dijeron que quedará plasmada pues “se está parando la imagen y ya se está saturando la red”.Además pasaron la primera foto oficial como Café Tacvba cuando estuvieron en Nueva York al principio de los años noventas y las imágenes que produjeron ellos mismos para una revista, que al final no se publicaron.También vieron algunas imágenes de cuando compartieron escenario con Botellita de Jerez, cuando estuvieron en el extinto Toreo, afuera del Metro Rosario, entre otros lugares de la Ciudad de México.Después de cantar “Labios jaguar” dieron información de sus planes, que consisten en el lanzamiento, en los próximos meses, de un primer sencillo de lo que fue su segundo concierto en formato Unplugged. Esa presentación, que se realizó en marzo, se verá en televisión este año.Por otro lado, un canal de televisión privada anunció que transmitirá un episodio dedicado a la banda en la segunda temporada del docu-reality “Bios. Vidas que marcaron la tuya”, que llegará en el segundo semestre de 2019.En un comunicado se informó que de esa manera la señal de paga celebra junto a la banda sus 30 años de aporte a la cultura mexicana.Esta producción “brinda homenaje a su proyecto vanguardista, a su innovación e independencia musical y, sobre todo, a su arte", subrayó el canal.