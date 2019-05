Caída del PIB es una bofetada, no una cachetadita, revira PAN a Romo

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, consideró que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en un 0.2 % durante el primer trimestre de 2019 fue “una bofetada” y no “una cachetadita” como aseguró ayer Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia."Será que es un trimestre en donde, como dijo Romo, nos dieron una cachetada o será realmente una bofetada la que el gobierno federal nos está dando a todos los mexicanos por las malas decisiones de arranque", subrayó Cortés y agregó que el impacto no sólo se dio en lo económico, sino en seguridad pública."Ahí están las cifras, ahí están todos los indicadores que lo demuestran (...) no hay un sólo rubro con datos, con cifras, que pueda decir lo contrario. Les pongo el ejemplo, en el combate al robo de combustible, no vemos nosotros que los mexicanos estén pagando un precio menor por la gasolina o el diésel”, dijo hoy tras encabezar la inauguración del foro ¿Cómo va México? Avances, retrocesos y riesgos para la democracia.El líder panista también sostuvo que la reorientación de recursos de la Iniciativa Mérida es un ejemplo de las decisiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador toma sin basarse en la realidad y que además dichas acciones traerán consecuencias negativas en la seguridad del país."Un recurso que es aprobado en un Congreso de otro país con un fin específico no se puede decir simplemente que se le va a cambiar el objeto o el fin en nuestro país, esas son las decisiones no basadas en la realidad que vemos que se toman desde la presidencia de la República (...)es usado para combatir el trasiego de drogas y de armas, para combatir la trata de personas, para coadyuvar en el tema migrante", explicó Cortés Mendoza.Comentó que desde el PAN creen que el Presidente debe tomar decisiones "más informadas respecto de su gobierno y no simplemente tratar de eliminar todos aquellos programas proyectos que iniciaron antes"."Pareciera que simplemente lo quiere desaparecer no importa si sirve o si no. No importa si este puede ser mejorado y por ello es nuestra preocupación, no se puede llegar a gobernar un país con un borrón y cuenta nueva, todo aquello que fue bueno debe impulsarse, todo aquello que es malo debe quitarse y todo aquello que pueda perfeccionarse debe corregirse", explicó en entrevista.